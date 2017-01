Na Znojemsku havaroval autobus, pět lidí je lehce zraněno

před 2 minutami

Ve Valtrovicích na Znojemsku havaroval v neděli před 19:00 autobus do zdi hřbitova, na místě je pět lehce zraněných, z toho jedna nezletilá dívka. Za nehodou je pravděpodobně zdravotní indispozice řidiče, řekla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková. Podle policie pětašedesátiletý řidič ve směru na Krhovice vyjel mimo silnici a narazil do zdi hřbitova. Podle policejního mluvčího Pavla Švába přitom poškodil i jedno vozidlo. "Řidiče pravděpodobně postihl krátkodobý kolaps," řekla Kropáčková. Při nehodě řidič utrpěl otřes mozku a lehké poranění. Lehce zraněni byli i čtyři pasažéři, jeden muž a tři ženy, z toho jedna nezletilá. "Všechny jsme převezli do nemocnice ve Znojmě," uvedla mluvčí.

autor: ČTK