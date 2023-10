Farář v Kurdějově dětem zničil "symboly satanistického svátku", píše o něm i BBC

Měla to být zábava pro děti, která přinese světlo do podzimních večerů. Umístění vydlabaných dýní se svíčkou do parku poblíž fary však vyděsilo faráře, a tak je zničil. Obyvatele Kurdějova jeho čin velmi popudil. Klerik se brání, že musí chránit děti a rodiny před skrytým duchovním zlem. Svým činem se dostal až na stránky britské veřejnoprávní stanice BBC.

Dosud znali název obce Kurdějov, která má 420 obyvatel a bývala součástí Hustopečí, hlavně milovníci vína. Po letošní akci pro místní děti nazvané dýňování se díky svému faráři Kurdějov dostal až na stránky BBC. Vydlabané dýně se svíčkami umístěné v parku totiž poničil místní farář. Dokonce dvakrát. Považoval je za "symboly duchů (zla)". Foto: Obec Kurdějov "Při vyjití z fary, v neděli večer, jsem uviděl před naším posvátným územím umístěné četné symboly satanistického svátku "Halowin", který se zrodil ve zpohanštělém současném světě jako protiváha našich blížicích se svátků "Všech svatých" a "Dušiček", jednal jsem podle své víry a povinnosti být otcem a ochráncem svěřených dětí, "duší" a symboly odstranil," uvedl farář Jaromír Smejkal v písemné omluvě starostovi obce. Podle něj došlo ke kolizi dvou světů - náboženských i světonázorových. Za smutek způsobený dětem se omluvil. "Ale zkuste se zamyslet nad tím, že mou povinností je chránit jako autorita a kněz děti a rodiny před skrytým duchovním zlem, a to i když si škodu, kterou sami sobě svým jednáním působí, nemusí uvědomovat, a proto jsou ještě více ohroženi," dodal. Za radikální postoj svého faráře se omluvil i jeho nadřízený, generální vikář brněnské diecéze. Smejkala upozornil na nevhodnost jeho chování. Na farářovu hlavu se snesla velká kritika místních obyvatel. Starosta Jaroslav Matýšek zrušil diskuse pod veškerými příspěvky o dýňování na facebookovém účtu obce a nabádá k respektu. "V naší obci není prostor pro nenávist," uvádí. Obec se však díky svému duchovnímu dostala až do zpravodajství BBC. Její pražský zpravodaj s odvoláním na Břeclavský deník, který o události informoval jako první, článek uvedl titulkem "Czech village priest sorry for smashing pumpkins", tedy Český vesnický farář se omluvil za zničení dýní. Závěrem dodává, že je Česko považováno za jednu z nejateističtějších zemí na světě a že si část obyvatel stěžuje na zaplevelování českých tradic importovanými svátky, například Halloweenem. Se satany však tento původně keltský svátek nemá nic společného. Slaví se 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Byla to také oslava příchodu zimy a keltského nového roku. Keltové věřili, že je to zároveň den, kdy se objevuje most mezi světem mrtvých a živých a duše tak mohou na jednu noc přicházet zpět za námi.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!