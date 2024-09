Úterý a středa budou ve znamení tropických teplot, koncem týdne se mírně ochladí

Počasí v Česku bude i v nejbližších dnech nadprůměrně teplé a téměř bez deště. Nejvyšší odpolední teploty se zejména v úterý a ve středu dostanou nad tropických 30 stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů by mohlo jít o vůbec nejteplejší začátek září v historii měření. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na webu a na síti X.

Slunečné a nadprůměrně teplé počasí posledních dní vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. "Snad jedinou předzvěstí podzimu mohou být mlhy, které by se v ranních hodinách měly občas v nížinách vytvořit," řekli meteorologové.

Nejteplejšími dny tohoto týdne pak budou patrně úterý a středa. Odpolední maxima se mohou výjimečně dostat až na 34 stupňů Celsia, což jsou hodnoty pro začátek září neobvyklé. Ve čtvrtek by se mohlo mírně ochladit, ale tento scénář není podle meteorologů zatím jistý. "Pokud by ochlazení přišlo, bylo by patrně provázeno plošnějšími bouřkami," uvádí meterologové.

Nadprůměrné teploty vydrží v Česku po celé září. "Hned první zářijový týden, který bude z předpovídaného období nejteplejší s průměrnou teplotou mezi 21 a 22 stupni Celsia, bude pravděpodobně silně nadnormální a s odchylkou sedm stupňů Celsia bude zjevně i nejteplejší v historii měření," uvedli meteorologové v měsíční předpovědi. "I následující týdny zůstanou pravděpodobně nadprůměrně teplé s maximy po většinu období stále nad 20 stupni Celsia, přechodně zejména v první polovině září i nad 25 stupni Celsia," doplnili. Po suchém období by se v průběhu měsíce měly vrátit srážky.

Kvůli zvýšenému riziku vzniku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích. Velmi nebezpečné může být v současném suchu vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Meteorologové také upozornili, že je třeba se řídit místními zákazy a vyhláškami. Zákaz rozdělávání ohňů nebo kouření na rizikových místech, tedy třeba v lesích a jejich blízkosti, v parcích, na polích či zahradách, v pátek vyhlásil třeba pražský magistrát.

