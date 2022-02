Převrácený autobus i zastavené lanovky. V neděli místy hustě sněžilo a silně foukalo

Počasí způsobilo v některých částech republiky kalamitní situaci a problémy v dopravě, v severních oblastech uzavírají silničáři i cesty do hor. Vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku, výstraha před nepříznivými podmínkami platí až do pondělí. Sněhová nadílka však pomohla lyžařským areálům, které hlásí rekordní návštěvnost.

V severních Čechách začalo v horských oblastech sněžit už v noci ze soboty na neděli. Během nedělního odpoledne kvůli tomu úřady uzavřely silnici z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska pro auta nad 3,5 tuny, výjimku mají pouze autobusy. Toto opatření v posledních letech přijímají při každém silnějším sněžení, k úplnému zablokování provozu v těchto místech totiž stačí jediný uvízlý kamion.

Omezení potrvá minimálně do pondělních 13:00. V případě potřeby však může být i prodlouženo, řekl Eduard Bark ze společnosti Silnice LK, která komunikace v Libereckém kraji spravuje.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by v průběhu následujících 24 hodin mělo připadnout na horách deset až 30 centimetrů sněhu, ojediněle i půl metru.

Komplikace způsobuje také silný vítr. Kvůli němu byla v neděli uzavřena komunikaci druhé třídy z Božího Daru na Klínovec, kudy jezdí lyžaři. Výrazně foukalo také ve středních Čechách, kde na několika místech zasahovali hasiči a odstraňovali z cest celkem 11 spadlých stromů. V Hořovicích na Berounsku pak odpoledne kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám havaroval autobus. Uvnitř cestovalo pět lidí, jeden muž utrpěl lehké zranění.

Dopravní komplikace způsobily sníh i vítr rovněž v horských oblastech Královéhradeckého kraje. Nejčastěji vozidla uvázla ve sněhu nebo skončila mimo silnici. Na vedlejších nesolených cestách v Orlických horách, Krkonoších a v CHKO Broumovsko na Náchodsku se utvořila vrstva ujetého místy zledovatělého sněhu.

Zastavená lanovka na Sněžku

Sněžení však zajistilo vhodné podmínky pro lyžování. Do největšího českého lyžařského areálu Špindlerův Mlýn přilákalo o víkendu na 7000 lidí. V krkonošském SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou pak na sjezdovky, běžky i výlety do okolí o víkendu vyrazilo zhruba 16 tisíc lidí. A to i přesto, že vítr v neděli zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku.

Sněžku v neděli zasáhl dokonce vítr o rychlosti orkánu. Odpoledne dosahoval rychlosti v nárazech až 144 km/h, vyplynulo z údajů ČHMÚ. Hranice orkánu je 118 km/h.

Problémy s lanovkou zaznamenali také v Olomouckém kraji. Hasiči ve spolupráci s horskou službou z ní museli evakuovat zhruba 40 lyžařů v Přemyslově na Šumpersku. Podle provozovatele areálu Jaroslava Podzimka měla lanovka po poledni technickou závadu.

Na nezájem lyžařů si o víkendu nemohla stěžovat ani střediska v Pardubickém kraji. Na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem v sobotu a v neděli lyžovalo celkem asi 5000 lidí. Z Libereckého a Ústeckého kraje pak přicházela hlášení o zatím nejlepších tržbách sezony.

Husté sněžení předpovídají meteorologové také na pondělek. A to především v oblastech od 800 metrů nad mořem. Podobně jako v neděli tak lze očekávat i během prvního dne nového týdne kalamitní situace a s tím spojené problémy v dopravě nebo energetice. Neustane ani silný vítr. Výstraha před ním platí pro většinu Česka do nedělní půlnoci a pak znovu od pondělních 09:00 do 21:00.