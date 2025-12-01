"Dneškem začíná meteorologická zima, počasí ale bude spíše podzimní," uvedl dnes ráno ČHMÚ na sociální síti X. Dnes a od pátku bude nebe zatažené až oblačné, odpoledne může být dnes i polojasno. Od úterý do čtvrtka meteorologové očekávají zataženo s nízkou oblačností.
Přes Česko dnes postupuje k východu slábnoucí studená fronta. "Během dne tak čekáme jen ojediněle déšť nebo mrholení, po ránu i mrznoucí, v polohách nad 900 metrů může i slabě sněžit," uvedl ČHMÚ. Teploty dnes budou nejčastěji mezi jedním a šesti stupni Celsia.
Nejchladnější v týdnu má být úterý s teplotami do pěti stupňů Celsia. V dalších dnech by teploty přes den měly stoupat k sedmi stupňům. V noci se budou pohybovat kolem nuly.
Mrznoucí mrholení nebo mrznoucí mlhy ČHMÚ předpovídá do čtvrtka, v pátek čeká ojediněle déšť nebo mrholení a na horách sněžení. Víc srážek včetně deště a na horách sněhu by mohlo padat o víkendu.
