Teplotní rekordy dnes padly na téměř třetině stanic, v Žatci bylo 15 stupňů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Teplotní rekord pro 8. prosinec v Česku padl v pondělí na 53 ze 172 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Žatci, kde bylo 15 stupňů Celsia. Nové maximum má i nejstarší česká stanice v pražském Klementinu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom informoval na svém facebooku. Nadprůměrně teplo má být i v dalších dnech, zejména v Čechách se vyjasní.
Pražské Klementinum; slunoměr je jako čočka: soustředí sluneční paprsky do jednoho místa, které se propálí, když slunce svítí, nebo zůstane netknuté, když je zammračeno.
Pražské Klementinum; slunoměr je jako čočka: soustředí sluneční paprsky do jednoho místa, které se propálí, když slunce svítí, nebo zůstane netknuté, když je zammračeno. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

Rekord v úterý zaznamenali například také v Tušimicích na Chomutovsku, bylo tam 14,8 stupně Celsia. O dvě desetiny stupně nižší hodnotu má rekord ve středočeské Čáslavi. V Českých Budějovicích-Rožnově se teplota dostala na 14,5 stupně, stejně jako v Klementinu, které funguje už 250 let. Shodně 14 stupňů Celsia pak zaznamenaly stanice v Praze-Karlově, ve Smolnici na Lounsku a v Neumětelech na Berounsku.

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Bouře v Praze

Vysoké teploty byly díky přílivu teplého vzduchu od jihozápadu hlavně v Čechách a na Vysočině. Meteorologové ale upozornili, že například ve Středočeském kraji se teplota vzduchu lišila v závislosti na větru v kombinaci se slunečním zářením. Na většině území středních Čech vál mírný jihozápadní vítr a oblačnost se přechodně protrhala, což vyhnalo teploty na 11 až 14 stupňů. "Na Mladoboleslavsku a Nymbursku naopak téměř nefoukalo a zůstalo zde chladněji, většinou pod deseti stupni," podotkl ČHMÚ.

Také v dalších dnech budou teploty nadprůměrné, někde i výrazně. Teplo bude zejména v lokalitách, kde nebudou mlhy a bude svítit slunce. Nejtepleji a nejslunečněji bude ve středu. "Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne," dodali meteorologové.

 
Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu

Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu
