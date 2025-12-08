Teplotní rekordy dnes padly na téměř třetině stanic, v Žatci bylo 15 stupňů

Rekord v úterý zaznamenali například také v Tušimicích na Chomutovsku, bylo tam 14,8 stupně Celsia. O dvě desetiny stupně nižší hodnotu má rekord ve středočeské Čáslavi. V Českých Budějovicích-Rožnově se teplota dostala na 14,5 stupně, stejně jako v Klementinu, které funguje už 250 let. Shodně 14 stupňů Celsia pak zaznamenaly stanice v Praze-Karlově, ve Smolnici na Lounsku a v Neumětelech na Berounsku.
Vysoké teploty byly díky přílivu teplého vzduchu od jihozápadu hlavně v Čechách a na Vysočině. Meteorologové ale upozornili, že například ve Středočeském kraji se teplota vzduchu lišila v závislosti na větru v kombinaci se slunečním zářením. Na většině území středních Čech vál mírný jihozápadní vítr a oblačnost se přechodně protrhala, což vyhnalo teploty na 11 až 14 stupňů. "Na Mladoboleslavsku a Nymbursku naopak téměř nefoukalo a zůstalo zde chladněji, většinou pod deseti stupni," podotkl ČHMÚ.
Také v dalších dnech budou teploty nadprůměrné, někde i výrazně. Teplo bude zejména v lokalitách, kde nebudou mlhy a bude svítit slunce. Nejtepleji a nejslunečněji bude ve středu. "Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne," dodali meteorologové.