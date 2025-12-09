Domácí

"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Milovníci mrazivého počasí a sněhu budou muset ještě nějakou dobu vydržet. Do Česka totiž dorazilo na prosinec nezvykle teplé počasí. Advent tak spíš připomíná jaro nebo podzim. V příštích týdnech navíc teploty výrazněji klesat nebudou, předpovídá Český hydrometeorologický ústav.
Úterní teplotní maxima (8.12.2025).
Úterní teplotní maxima (8.12.2025). | Foto: Český hydrometeorologický ústav

Rekordní teploty v Česku pokračují. Do čtvrtka by podle meteorologů mělo počasí připomínat spíš jaro než zimu, což bude platit i na horách. Ve většině krajských měst bude příští tři dny přes deset stupňů Celsia. Například Praha hlásí na úterý a středu až třináct stupňů Celsia.

Teploty navíc nebudou klesat ani v příštích dnech. Úterý, středa, čtvrtek tak budou teplotně nadprůměrné. Průměrná teplota se v prosinci v těchto dnech podle meteorologů pohybuje kolem jednoho až tří stupňů Celsia. Nezvyklé teplo začátkem prosince způsobil příliv teplého vzduchu z Afriky.  

Související

Vánoce na Vysočině. Videomapping, Betlémská cesta, bruslení, svařák i punč

Novoměstsko Blatiny Vysočina

"Nadprůměrně teplé počasí vydrží (nejen) ve středních Čechách i v nejbližších dnech. Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne," hlásí meteorologové.

Teplo nebude jen přes den, ale i během noci a ráno. Na mnoha místech neklesnou noční teploty z úterka na středu pod pět stupňů Celsia. Rána tak budou následující dny nezvykle teplé. Ve Středočeském kraji tak bude ve čtvrtek ráno téměř deset stupňů Celsia.

Meteorologové navíc v pondělí hlásili teplotní rekordy na celkem 53 ze 172 stanic, které měří počasí. "Nejvyšší teplotu naměřila stanice v Žatci, kde se oteplilo až na 15 stupňů (původní hodnota 11,8 stupně z roku 1974)", uvedli meteorologové.

Chladnější víkend, ale zima stále v nedohlednu

V pátek se pak mírně ochladí. Noční teploty spadnou na většině území na jeden až dva stupně Celsia. Víkendová maxima se budou pohybovat kolem pěti až sedmi stupňů. Bude polojasno až jasno. Na jihu republiky a severozápadě Čech hlásí předpověď ranní mlhy.

Příští týden pak noční teploty klesnou lehce pod nulu. Přes den bude také větší zima, ale teploty se budou stále držet nad průměrem, a to mezi jedním až pěti stupni Celsia, při slunečném počasí kolem sedmi stupňů. To platí i pro horské oblasti. Lyžaři si tak pravděpodobně budou muset vystačit s umělým sněhem.

Hrozí Vánoce na blátě?

Související

Teplotní rekordy dnes padly na téměř třetině stanic, v Žatci bylo 15 stupňů

Klementinum

Teploty budou v příštích týdnech pozvolna klesat. Zimní mrazy ale nečekejte. Vánoce tak budou na mnoha místech na blátě, a to nejenom v nížinách, ale i ve vyšších nadmořských výškách.

Jestli se tedy aspoň na horách dočkáme bílých Vánoc, zatím není vůbec jasné. Meteorologové sice předpovídají, že by na horách mohlo ojediněle sněžit, ale velkou sněhovou nadílku na Vánoce bohužel nečekejme. 

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Mladí, do zbraně! Evropa šturmuje, kvůli ruské hrozbě povolává tisíce nových branců

Mladí, do zbraně! Evropa šturmuje, kvůli ruské hrozbě povolává tisíce nových branců

Česko má dva premiéry. Babiš má jedinou pravomoc, platí nepsané pravidlo, říká Kysela

Česko má dva premiéry. Babiš má jedinou pravomoc, platí nepsané pravidlo, říká Kysela

Hranatá legenda se slevou. Turkův e-shop nabízí o dost odvážnější merch než Motoristé

Hranatá legenda se slevou. Turkův e-shop nabízí o dost odvážnější merch než Motoristé
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí zima teplota Vánoce sníh

Právě se děje

Aktualizováno před 26 minutami
"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

"Jsou slabí a politicky korektní. Mluví a válka pokračuje," obul se Trump do Evropy

Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

ŽIVĚ
Zelenskyj se při návštěvě Itálie setkal s papežem. Také už stihl popřát Babišovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Komentář: Tohle Evropu šokovalo. Trump vyslal zlobivému žákovi ostrý vzkaz

Komentář: Tohle Evropu šokovalo. Trump vyslal zlobivému žákovi ostrý vzkaz

Vůči Evropě si Trump v nové strategii nebere servítky. Hrozí jí podle něj civilizační úpadek. Výtka vynikne ve světle jiné hrozby. A tou je Čína.
před 1 hodinou
Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Zatímco David Pastrňák vynechal kvůli zranění v dolní části těla už pět zápasů, v Bostonu se dějí věci.
před 1 hodinou
"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

"Zelené" Česko. Předpověď říká, zda teplo vydrží, jasněji je i o počasí na Vánoce

Teploty navíc nebudou klesat ani v příštích dnech. Úterý, středa, čtvrtek tak budou teplotně vysoko nad průměrnou teplotou.
před 1 hodinou
Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

Běloruské balóny vedly Litvu k vyhlášení nouzové situace. "Přehání," opáčil Lukašenko

Litva v úterý vyhlásila nouzovou situaci kvůli opakovanému narušování vzdušného prostoru země pašeráckými balóny z Běloruska, sdělila tamní vláda.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

ŽIVĚ
Babiš předal po jmenování prezidentovi nominace ministrů, Turek mezi nimi chybí

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy