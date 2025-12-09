Rekordní teploty v Česku pokračují. Do čtvrtka by podle meteorologů mělo počasí připomínat spíš jaro než zimu, což bude platit i na horách. Ve většině krajských měst bude příští tři dny přes deset stupňů Celsia. Například Praha hlásí na úterý a středu až třináct stupňů Celsia.
Teploty navíc nebudou klesat ani v příštích dnech. Úterý, středa, čtvrtek tak budou teplotně nadprůměrné. Průměrná teplota se v prosinci v těchto dnech podle meteorologů pohybuje kolem jednoho až tří stupňů Celsia. Nezvyklé teplo začátkem prosince způsobil příliv teplého vzduchu z Afriky.
☀️Na včerejší někde až rekordně teplý den dnes navazuje velmi teplé ráno. V Čechách a ve Slezsku bylo kolem 5. hodiny ranní většinou mezi 8 a 12 °C, na Moravě od 4 do 8 °C. Pokud se v Čechách před východem slunce protrhá oblačnost, teploty zde mohou ještě mírně klesnout, i tak je… pic.twitter.com/CQMTIPBFe0— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) December 9, 2025
"Nadprůměrně teplé počasí vydrží (nejen) ve středních Čechách i v nejbližších dnech. Postupně ale bude přibývat nízké oblačnosti i mlh, které se lokálně mohou udržet po většinu dne," hlásí meteorologové.
Teplo nebude jen přes den, ale i během noci a ráno. Na mnoha místech neklesnou noční teploty z úterka na středu pod pět stupňů Celsia. Rána tak budou následující dny nezvykle teplé. Ve Středočeském kraji tak bude ve čtvrtek ráno téměř deset stupňů Celsia.
Meteorologové navíc v pondělí hlásili teplotní rekordy na celkem 53 ze 172 stanic, které měří počasí. "Nejvyšší teplotu naměřila stanice v Žatci, kde se oteplilo až na 15 stupňů (původní hodnota 11,8 stupně z roku 1974)", uvedli meteorologové.
Chladnější víkend, ale zima stále v nedohlednu
V pátek se pak mírně ochladí. Noční teploty spadnou na většině území na jeden až dva stupně Celsia. Víkendová maxima se budou pohybovat kolem pěti až sedmi stupňů. Bude polojasno až jasno. Na jihu republiky a severozápadě Čech hlásí předpověď ranní mlhy.
Příští týden pak noční teploty klesnou lehce pod nulu. Přes den bude také větší zima, ale teploty se budou stále držet nad průměrem, a to mezi jedním až pěti stupni Celsia, při slunečném počasí kolem sedmi stupňů. To platí i pro horské oblasti. Lyžaři si tak pravděpodobně budou muset vystačit s umělým sněhem.
Hrozí Vánoce na blátě?
Teploty budou v příštích týdnech pozvolna klesat. Zimní mrazy ale nečekejte. Vánoce tak budou na mnoha místech na blátě, a to nejenom v nížinách, ale i ve vyšších nadmořských výškách.
Jestli se tedy aspoň na horách dočkáme bílých Vánoc, zatím není vůbec jasné. Meteorologové sice předpovídají, že by na horách mohlo ojediněle sněžit, ale velkou sněhovou nadílku na Vánoce bohužel nečekejme.