Velká vlna připravila na Kanárech o život čtyři lidi. Dva z nich byli Slováci

Neštěstí se stalo v lokalitě Isla Cangrejo, kde se lidé koupají v přírodním skalnatém bazénu odděleném od moře kamennou zdí. Podle starosty nejbližšího města Emilia Navarra jsou tyto bazény od 3. prosince uzavřeny kvůli nebezpečným vlnám. Ostatně kanárské úřady varovaly, že celý víkend budou na všech ostrovech tohoto souostroví včetně Tenerife nebezpečně velké vlny. Mezi zraněnými byl člověk se srdeční zástavou, kterého se však záchranářům podařilo oživit.
Ve Španělsku je díky pondělnímu svátku prodloužený víkend a velké množství lidí vyrazilo do turistických oblastí včetně Kanárských ostrovů. Úřady přitom varovaly, že vlny mohou dosahovat výšky dvou až tří a půl metru. Lidé by podle nich neměli riskovat koupání ani fotografování či natáčení v těsné blízkosti vln.
Ostrov Tenerife 8. listopadu zažil řadu podobných incidentů způsobených nebezpečnými vlnami. Při nich tři lidé utonuli a dalších 15 osob se zranilo. Nejhorší neštěstí se stalo v přístavu Puerto de la Cruz, kde velká vlna smetla deset lidí do moře a jeden z nich zemřel. Další dvě osoby zemřely na pláži Granadilla de Abona a na pobřeží Charco del Viento v La Guancha.