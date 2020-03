Příští týden bude chladnější a téměř bez srážek. Poté se oteplí až na 15 stupňů

Počátek příštího týdne bude ještě chladný, přes noc bude mrznout, poté se ale už bude postupně oteplovat. Teplotně však budou následující čtyři týdny normální, případně slabě průměrem. Z obvyklých hodnot by nemělo vybočit ani množství srážek, přičemž sušší má být zejména příští týden. Vyplynulo to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Relativně nejteplejší by měl být týden od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat v průměru kolem 15 stupňů Celsia. Naproti tomu příští týden by to mělo být jen kolem osmi stupňů a v noci můžou spadnout až k minus čtyřem stupňům.

V dalších týdnech bude pokles nočních teplot pod nulou spíše výjimečnou záležitostí, uvedli meteorologové.

S ohledem na srážky ČHMÚ očekává, že v nastávajícím týdnu spadne minimum srážek. Poté by se to mělo zlepšit a deště by mělo být o něco více, nicméně týdenní úhrny by neměly překračovat deset milimetrů.

Průměrný úhrn srážek pro celé sledované období od 30. března do 26. dubna je 37 milimetrů. Dlouhodobá průměrná teplota pro tyto čtyři týdny jsou 8,3 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 před dvěma lety, kdy průměr činil 13,5 stupně. Nejnižší průměr 4,9 stupně je z roku 1980.