Do Česka ochlazení zatím nepřijde, v příštím týdnu bude až 22 stupňů

Českou republiku zatím ochlazení nečeká. V příštím týdnu by naopak nejvyšší teploty mohly vystoupat až na 22 stupňů Celsia. Období do poloviny listopadu bude teplotně spíše nadprůměrné. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Srážek bude o něco méně, než je v tomto období obvyklé. Nejvíce pršet by mělo v týdnu od 28. října. Nejteplejší by měl být právě příští týden. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem devíti stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem pěti stupňů. Maximální denní teploty budou většinou 17 až 22 stupňů, při nízké oblačnosti 11 až 16 stupňů. "Relativně nejchladnější bude pravděpodobně týden od 4. do 10. listopadu s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem dvou stupňů a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem devíti stupňů," uvedli meteorologové. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 21. října do 17. listopadu je 5,2 stupně. Nejchladnější byl rok 1965, kdy průměr teplot v těchto dnech spadl na dva stupně. Naopak v roce 2013 přesáhl osm stupňů. "Období jako celek by mělo být srážkově průměrné až podprůměrné. Nejvíce srážek by mělo spadnout pravděpodobně ve druhém týdnu období s týdenním úhrnem kolem deset milimetrů," dodal ČHMÚ. Dlouhodobý průměrný úhrn srážek je v tomto období 43 milimetrů.