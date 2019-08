O víkendu se oteplí až ke 30 stupňům, v neděli večer dorazí déšť a bouřky

před 16 minutami

Chladnější počasí s teplotami do 25 stupňů Celsia vydrží do pátku. O víkendu by se opět mělo oteplit až na 28 stupňů v sobotu a 30 stupňů v neděli. Ve svém výhledu meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládají, že do víkendu přejde přes Česko okluzní fronta. Za ní k nám začne proudit teplejší vzduch od jihozápadu.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na západě až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů Celsia, na západě republiky bude chladněji s teplotami kolem 20 stupňů. V noci pak teploty klesnou na 7 až 11 stupňů. V pátek bude převážně oblačno, je třeba počítat s občasným deštěm a přeháňkami. K večeru bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 24 stupni Celsia. V noci se ochladí na 11 až 15 stupňů. Sobota bude polojasná až oblačná, na některých místech se mohou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 24 do 28 stupňů. V noci klesnou na 9 až 13 stupňů. V neděli bude polojasno až oblačno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti, v Čechách odpoledne a večer přeháňky, občasný déšť i bouřky. Mírně se oteplí na 26 až 30 stupňů Celsia. V noci bude 13 až 17 stupňů Celsia. V pondělí bude oblačno až polojasno, objeví se přeháňky a bouřky. Rtuť teploměrů bude ukazovat nejvýše 22 až 26 stupňů Celsia, v noci 13 až 17 stupňů. Podobně mluví také výhled na další dny. Teploty od 19 do 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku zpočátku 25 až 29 stupňů. V noci pak teploty budou klesat na 13 až 17 stupňů, od západu postupně 10 až 14 stupňů.