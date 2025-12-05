Počasí

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. V pátek ráno o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.
"V noci na sobotu 6.12. se bude oblačnost místy protrhávat a budou se vytvářet četné mlhy, i mrznoucí. Vzhledem k velké vlhkosti vzduchu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí," sdělil ČHMÚ.

Varování meteorologů platí od pátečních 21:00 do sobotních 09:00 pro Prahu, celý Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj a Kraj Vysočina a pro části Středočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje.

"Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," uvedl ČHMÚ.

 
