Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

"V noci na sobotu 6.12. se bude oblačnost místy protrhávat a budou se vytvářet četné mlhy, i mrznoucí. Vzhledem k velké vlhkosti vzduchu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude lokálně vytvářet náledí," sdělil ČHMÚ.
Varování meteorologů platí od pátečních 21:00 do sobotních 09:00 pro Prahu, celý Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj a Kraj Vysočina a pro části Středočeského, Pardubického a Jihomoravského kraje.
"Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně," uvedl ČHMÚ.