Evropa zažila nejteplejší léto od začátku měření. Vedra překonala loňský rekord

Evropa od června do srpna zažila nejvyšší teploty od začátku měření. Ve čtvrtek o tom informovala evropská služba Copernicus. Letošní vedra překonala loňský rekord. V srpnu byla průměrná teplota o 0,8 stupně Celsia vyšší než dosavadní nejvyšší hodnoty naměřené loni a v roce 2018. Průměrná teplota za celé léto je o 0,4 stupně vyšší než rekord platný doposud.

Carmagnola nedaleko města Turín v Itálii. Žena sedí u vyschlého koryta nejdelší italské řeky Pád. Nejhorší sucho za posledních 70 let řeku osušilo. | Foto: Reuters

Zejména na jihozápadě kontinentu, kde vedra panovala už v červnu a červenci, se teploty v srpnu vyšplhaly výrazně výš než v období 1991 až 2020. Ale nadprůměrně teplo bylo i na východě Evropy. V některých oblastech východní Evropy a na západě Evropy byl navíc srpen výrazně sušší, než odpovídá průměru. Jihovýchod kontinentu, Řecko a Turecko, ale i části Skandinávie zažily naproti tomu více srážek než obvykle.

"Intenzivní série vln veder napříč Evropou společně s neobvyklým suchem vedla k létu plnému extrémů, co se týče teplot, sucha i lesních požárů," řekla Freja Vamborgová z agentury Copernicus.

Copernicus vede záznamy o vývoji teploty od roku 1979. Využívá ale také data z pozemních stanic, meteorologických balonů, letadel a satelitů pořízená od roku 1950, uvedla agentura DPA.

Rekordních hodnot dosáhla letos v létě v Evropské unii také výroba elektřiny ze slunce, informoval ve čtvrtek institut Ember. V období od května do srpna se solární energie na unijním mixu elektrické energie podílela 12 procenty, loni to bylo devět procent. Elektrické energie ze slunce sedmadvacítka vyrobila jen o něco méně než elektřiny z uhlí. Místo elektřiny vyrobené v solárních elektrárnách by Evropská unie musela nakoupit 20 miliard metrů krychlových plynu.

"Solární rekordy vytvořené letos v létě přispěly k tomu, že Evropská unie mohla svítit a omezit spotřebu plynu, a přinést tak krátkodobou úlevu v době prudce stoupajících cen energie," cituje agentura AP ze zprávy institutu Ember. Její autoři vyzvali vlády, aby v rámci snah zbavit se závislosti na ruském plynu i kvůli tomu, že ceny fosilních paliv zůstanou vysoké celé roky, odstranily překážky při zřizování nových kapacit pro výrobu elektřiny ze slunečního svitu.

