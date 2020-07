Česko fascinují "zlověstné" mraky nad Zlínem. Znak prudkého zhoršení počasí, říká Žák

Pondělní večer potěšil nejen lovce bouřek v okolí Zlína. Nad moravským městem se totiž objevil tzv. shelf cloud. "Je to zvláštní oblačnost postupující na čele bouře, která zviditelňuje rozhraní mezi studeným vzduchem vytékajícím z bouře a teplým vzduchem do bouře vtékajícím," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz meteorolog České televize Michal Žák.

Lidé na sociálních sítích od včerejšího večera nevycházejí z údivu. V komentářích pod fotkami se střídají nevěřícné reakce. "Něco takového jsem ještě neviděla," píše např. uživatelka se jménem Inuš Sádlíková. "No tak se Zlínem je konec," přidává se ironicky Vladimír Pařil.

Podle Žáka ovšem nejde o nic extrémně neobvyklého nebo nebezpečného. Ačkoliv lehce zlověstný dopad takový jev má. "Označuje to místo, kde dochází k prudkému zhoršení počasí. Dojde k nástupu srážek, ochladí se, prudce zesílí vítr. Někdy je shelf cloud doprovázen i kroupami," vysvětluje Žák.

Zajímavostí je, že v meteorologii pro shelf cloud až donedávna neexistoval oficiální termín, na kterém by se usnesla odborná veřejnost. Nejde přitom o žádnou extrémní vzácnost.

"Čas od času se to objeví, kdyby se to ukázalo jednou za 100 let, tak pro to nikdo nic nevymyslí. Není to běžné, ale není to zas tak vzácné," tvrdí Žák.