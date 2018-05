Část Česka zažila první letošní tropy, teploměry ukazovaly třicítky. Na západě bylo jen 16 stupňů

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Letos poprvé teploty v Česku překonaly tropickou třicítku, a to na čtyřech stanicích na severní Moravě a ve Slezsku. Zatímco severovýchod země dnes zažil horký den, na západě Čech teploměr vyšplhal jen k 16 stupňům. Ze 147 stanic měřících alespoň 30 let padly rekordy na 27 z nich, většinou z roku 2002 a takřka výhradně na Moravě a ve Slezsku. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl na svém webu. Odpoledne zasáhly sever Moravy nebo jih Čech bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, krupobitím či nárazy větru.

Dosud nejteplejším dnem tohoto roku byla sobota 21. dubna, kdy v Plzni - Bolevci naměřili 29,2 stupně Celsia. První tropický den zažila část země až dnes. Nejtepleji bylo v Karviné - 30,6 stupně, v Lučině měli 30,5 stupně, v Ostravě-Porubě 30,2 stupně a v Ropici rovných třicet stupňů.

"Naopak teploty na západě území vystoupily jen na hodnoty kolem 16 stupňů Celsia. Naplno se tak projevilo frontální rozhraní nacházející se nad naším územím oddělující chladný vzduch na západě a teplý na východě Evropy," uvedli meteorologové. Teplotní rekordy proto byly překonány jen na Moravě a ve Slezsku. Výjimkou byl teplotní rekord na stanici Jevíčko na Svitavsku.

Meteorologové varovali, že bouřky, místy i silné, ve čtvrtek zasáhnou jižní, východní a částečně i střední Čechy a Vysočinu, večer se s větší pravděpodobností objeví na Moravě a ve Slezsku. V noci na pátek bouřková činnost ustane. V důsledku déletrvajícího tepla a sucha trvá na jižní Moravě a v Praze výstraha na zvýšené nebezpečí požárů.