Čarodějnické sabaty v Česku. Historik popsal, co se reálně dělo na Petrových kamenech

"Říkaly, že si chtěly jen užívat." V 17. století byly často ženy obviňovány z čarodějnictví kvůli pozitivnímu vztahu k sexu, říká mikrohistorik Jaroslav Čechura. Co udělaly ženy s hostií, kvůli níž se pak objevily před soudem? A kde se v Česku uskutečňovaly "plnokrevné čarodějnické sabaty"? Dozvíte se v dalším dílu My, kdysi.

Jedním z nejznámějších míst spojených s čarodějnictvím byly třeba Petrovy kameny v Jeseníkách. "Lidé tam přicházeli několikrát do roka a uskutečňovali tam něco, co by moderní člověk pojmenoval 'orgie'. Oni tehdy říkali, že tam 'žrali, chlastali, skákali, tancovali a obcovali'. Bylo to něco úplně jiného," vysvětluje Čechura.

Často byli lidé obviněni z čarodějnictví kvůli tomu, že se vyznali v bylinkářství. "Dokázali připravit různé lektvary nebo zbraně, kterými dokázali člověka i zabít. Používali i různé byliny jako hypnotika nebo dokonce afrodiziaka," popisuje mikrohistorik.

V Čechách byly podle Čechury obviněny z čarodějnictví jednotlivé ženy kvůli tomu, že třeba ukradly hostii v kostele. "Odnesly ji domů a daly ji krávě, aby více dojila. To byl princip, který známe už od 16. století. Té hostii byly dávány magické účinky," uvádí expert na mikrohistorii.

Mikrohistorie Mikrohistorie je podle Jaroslava Čechury historickou disciplínou, která si klade za úkol poznat konkrétního člověka se vším všudy - jak žil, jak miloval, jak zabíjel, jak se učil.

Základním principem je co nejkomplexnější pohled na jednoho konkrétního člověka.

Oproti tradičním historickým přístupům je obor založen na tzv. malých faktech, která bývají většinou v archivních pramenech opomíjena.

Nejdůležitějším zdrojem pro zkoumání jsou často prameny kriminální povahy.

Mikrohistorie jako historická disciplína se začala vyvíjet v 70. letech 20. století, mezi jednoho z prvních mikrohistoriků patřil italský historik Carlo Ginzburg.

"Na Losinsku, Šumpersku a Jesenicku šlo o něco jiného - hromadné procesy, kdy před soudem stály desítky osob," doplňuje Čechura s tím, že je měl organizovat hlavní inkvizitor a vykonavatel spravedlnosti Jindřich František Boblig z Edelstadtu.

"Nejvíc mě překvapilo, že bylo porušeno to, co kdysi napsal Dostojevský - Zločin a trest. Oni vycházeli z trestu a pak až k němu hledali zločin," uzavírá.

