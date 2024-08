Munice pro Ukrajinu byla předražená o 1,4 miliardy korun, tvrdí senátor Wagenknecht

Munice pro bojující Ukrajinu z české muniční iniciativy byla podle senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) předražená o 1,4 miliardy korun a kvůli tomu se jí nakoupilo asi o 20 tisíc kusů méně. Senátor to řekl na úterním jednání senátní komise pro dohled nad veřejnými prostředky, které předsedá a která měla v úterý toto téma projednávat.

Komise nakonec bod z jednání pro dnešek vyřadila. Někteří členové komise poukazovali na to, že materiál dostali až v pondělí večer. Doporučovali také, aby se bod řešil v utajeném režimu.

Náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec členy komise upozornil na to, že pokud bude jednání otevřené, nebude moci říct nic konkrétního. Z debaty vyplynulo, že senátoři neodmítají o muniční iniciativě jednat. "Opravdu se nebráním tomu, aby to bylo projednáno někdy jindy," řekl předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí) uvedla, že pokud se bude komise tímto tématem zabývat, bude muset získat utajované informace, aby se mohla správně rozhodnout.

Předseda komise Wagenknecht argumentoval tím, že v jeho materiálu není žádná režimová informace. "Bavíme se o nehospodárném nakládání ve výši 1,4 miliardy v oblasti munice," poznamenal. Zdůraznil také, že údaje má ověřené od příslušného výboru ukrajinského parlamentu, který si je ověřoval na tamním ministerstvu obrany. V materiálu pro senátory také uvádí, že u druhé části dodávky munice v objemu 80 tisíc kusů hrozí nadhodnocení ceny o 505 milionů korun.

Ministerstvo obrany už letos v dubnu uvedlo, že klade důraz na to, aby muniční iniciativa byla transparentní. "Prvním základním prvkem transparentnosti vůči partnerským státům je to, že Česká republika nemá v procesu žádné rozhodovací pravomoci. Je pouze prostředníkem, který zcela transparentně předkládá dárcovským zemím nabídku. Stát, který se rozhodne Ukrajině pomoci, se následně rozhodne, co odpovídá jeho představám a jakým způsobem bude munice nakoupena," uvedlo ministerstvo.

Do konce roku by podle dosavadních informací mělo dorazit na Ukrajinu půl milionu kusů munice. Česká muniční iniciativa shání pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích mimo Evropskou unii. Před časem dorazila na Ukrajinu první zásilka zhruba 50 tisíc kusů munice. Česko na iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem.

