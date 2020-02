Naši členové jsou k ODS velmi ostražití, tvrdí nový předseda lidovců Jurečka

Marian Jurečka hned po svém zvolení předsedou KDU-ČSL pocítil, že mu řada lidí vyčítá vládnutí s Andrejem Babišem a také jeho skepsi ke spolupráci s ODS. "Mnoho našich členů si pamatuje, že za spoustu dřívějších problémů mohla ODS," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Sám ale připouští, že si je také vědom chyb, jichž se s lidovci v minulosti, při vládnutí s ANO, dopustil.

Četl jste si reakce lidí, které se objevily po vašem zvolení předsedou strany?

Částečně jsem je sledoval. Ty, co byly osobně směřovány na mě, tak šlo o několik tisíc gratulací a zpráv s podporou. Ale samozřejmě jsem zaregistroval i kritiku.

Co jste na ni říkal?

Mám na to jedinou odpověď. Politika nemá smysl hodnotit den po zvolení do nějaké práce, ale má smysl ho hodnotit v okamžiku, kdy jsou za ním nějaké výsledky. Potom se bavme, jestli jsou jeho výsledky dobré, nebo špatné.

Řada lidí vás podezírá, že budete více svolný k vládě s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO.

Zaregistroval jsem, že někteří komentátoři a lidé na Twitteru mají pocit, že s volbou Mariana Jurečky do čela KDU-ČSL je automaticky zřejmé, že strana půjde do vlády s hnutím ANO. Já jsem ale něco takového nikdy nikde neřekl. Já jsem pouze tuto variantu nevyloučil. Stejně jako ji nevylučuje například ODS, Piráti nebo STAN. A stejně jako předsedové těchto stran také já říkám, že nepůjdeme do vlády, ve které by byl někdo, kdo je trestně stíhaný, nebo je ve střetu zájmů.

Na rozdíl od předsedů ODS, Pirátů, STAN a TOP 09 jste však už seděl s Babišem ve vládě a podpořil některé návrhy ANO na změny zákonů.

Nejsem nepopsaný list papíru, a jsem zvyklý na kritiku z dob, kdy jsem pracoval jako ministr zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. Ale všem říkám: počkejte na mé konkrétní kroky předsedy a potom přijďte a kritizujte.

S kritikou vůči vám vystoupil loni v březnu na sjezdu KDU-ČSL i samotný tehdejší předseda vaší strany Marek Výborný. Vyčetl vám právě přílišnou vstřícnost k Babišovi.

Marek Výborný loni na sjezdu použil něco, co tehdy u některých lidí kolovalo, ale já jsem kdykoliv schopný fakty vyvrátit, že to nebyla pravda.

Tvrdil, že jste v tehdejší vládě pomáhali Babišovi "s dotacemi biopaliv, mlčeli k jeho zasahování do médií, tolerovali jeho dotační podvod a nakonec spolkli i daňový fígl s dluhopisy".

My jsme si to vyříkali ještě na sjezdu, a to hned druhý den po jeho projevu. Tehdy se mi Marek omluvil za to, jak to řekl a co řekl.

Neměl pravdu?

Ne. Vezměte si například zdanění biopaliv. Na tomto stát prokazatelně ušetřil dvě miliardy korun ročně. Projekt vysokoprocentních biopaliv se zastavil a biopaliva, která jsou přimíchávána do benzinu a nafty, jsou plně zdaněna. Přitom polovina biopaliv, která jsou přimíchávána do benzinu, vůbec není z řepky, což mnoho lidí neví, ale z cukrovky. Na konkrétních číslech a krocích můžu dokázat, že tato kritika vůči mně je neoprávněná.

Mám čisté svědomí, nikdy jsem Andreji Babišovi nic nepřihrál ani mu nijak nepomohl. Pokud má někdo nějaké podezření, ať jde okamžitě podat trestní oznámení.

Když se díváte s odstupem času na své tehdejší chování, bylo správné se po zmiňovaném projevu Marka Výborného urazit a odmítnout kandidovat na místopředsedu?

Vezměte to tak, že na sjezdu tehdy zazněly nepravdivé informace. A já zpětně hodnotím jako dobré a důležité, že jsem na deset měsíců odešel z vedení KDU-ČSL. Kdybych tam byl, tak bych spoustu věcí neviděl tak, jak je vidím. Nyní více rozumím tomu, co se voličům líbí, nebo nelíbí a co od nás očekávají.

Přesto, nebyla z dnešního pohledu chyba, že jste šel s KDU-ČSL v roce 2013 do vlády Bohuslava Sobotky s ČSSD a ANO, která byla pro Babiše odrazovým můstkem pro získání dnešní politické moci?

Milion lidí nás dnes kritizuje, ale ať mi někdo řekne, co by na našem místě tehdy udělal jinak. Jakou lepší koalici by vytvořil než ČSSD, ANO a KDU-ČSL?

Podle vás nešlo udělat něco jiného?

Bylo to složité v tom, že vláda ODS a TOP 09 končila za určité atmosféry, kdy byla spousta lidí naštvaná. Kdybychom v té době řekli, že jsme ochotni uvažovat o vládě s těmito stranami, tak by to nikdo nepochopil. To bylo naprosto nepřijatelné. Rýsovala se sice možnost vlády ANO, ČSSD a Úsvit Tomia Okamury, jenže ČSSD takovou koalici nechtěla. A samozřejmě my také ne. Bohuslav Sobotka měl jasnou preferenci, že pokud bude tvořit nějakou vlastní vládu, tak jedině s KDU-ČSL a hnutím ANO.

V té době prezident Miloš Zeman oznámil, že je připraven Andreje Babiše jmenovat do vlády i přes chybějící negativní lustrační osvědčení. ANO, ČSSD a KDU-ČSL tehdy změnily zákon, aby něco takového bylo možné. Nebyla to od vás chyba?

Dnes to považuji za chybu, tehdy jsme se měli proti tomu jako KDU-ČSL vymezit a postavit. Prezident na nás tlačil, dnes bych na takový tlak nepřistoupil. V tomto jsem vůči sobě kritický a vyčítám si to.

KDU-ČSL pomáhala hnutí ANO také prosadit EET.

Vyčítám si, v jaké podobě jsme vypustili z vlády EET. My jsme jako lidovci s principem EET souhlasili, protože v našem volebním programu jsme měli napsáno, že budeme prosazovat registrační pokladny. Ale s provedením jsme nesouhlasili. Měli jsme být ve svém odporu daleko tvrdší. Naivně jsme přistoupili na to, že se některé parametry kolem EET doladí ve sněmovně, což se ale nestalo. Dnes bych na to v žádném případě nepřistoupil.

Nikdy jsem těsnější spolupráci s ODS nevyloučil

Někteří vás kritizují také za to, že jste krátce před letošním lednovým sjezdem KDU-ČSL zpochybnil těsnější spolupráci s ODS, když jste reagoval na slova končícího předsedy Marka Výborného. Ten mluvil o spolupráci s ODS a použil příměr, že obě strany jsou nejen na jedné palubě, ale dokonce v jedné kajutě. Stojíte si za svými slovy?

Nemyslím si, že s příchodem Petra Fialy se změnila celá ODS. Naši členové pořád velmi kriticky vnímají období devadesátých let, kdy existovaly spory mezi naším předsedou Josefem Luxem a předsedou ODS Václavem Klausem. Josef Lux jej varoval, zemi chybí dostatečný právní řád a některé věci skončí průšvihem. Mnoho členů si pamatuje, že za spoustu dřívějších problémů mohla ODS.

Slyšel jsem od některých delegátů taková slova na sjezdu, ale není to už přece jen dávná minulost?

Ale vezměte si, že také nedávná vláda ODS, TOP 09 a Věcí veřejných byla velmi asociální a končila korupčním skandálem. Naši členové jsou proto velmi ostražití k ODS a k debatám ohledně nějaké blízkosti mezi ODS a KDU-ČSL. Navíc, jestliže tady máme velmi neférový volební zákon, s kterým přišla ODS a ČSSD, tak očekávám, že ODS nás podpoří ve změně tohoto zákona. Jinak mi spolupráce s ODS nedává logiku.

Opravdu?

Pokud máme uvažovat o bližší spolupráci s ODS, tak pro mě je velmi důležité slyšet od ODS, že chybu, která se ohledně volebního zákona stala, jsou ochotni společně s námi napravit.

Není ale přece jen pro dnešní opozici nejpodstatnější to, aby našla způsob, jak porazit Andreje Babiše a jeho ANO, než řešit vzájemné rozpory z minulosti?

Už se moc nechci bavit na téma Babiš, protože nám to jako opozici bere obrovské množství času a energie. K tomu se ukazuje, že program Antibabiš vůbec nefunguje. Hlavně bych ale chtěl upozornit, že spolupráce opozičních stran vůbec nemusí ve výsledku přinést součet všech preferencí, které mají jednotlivé strany. Mnoho našich příznivců by možná nešlo k volbám kvůli tomu, že bychom kandidovali s ODS. A to samé se může stát obráceně ODS.

Ale zdůrazňuji, že jsem nikdy nevyloučil možnou těsnou spolupráci s ODS, nebo některými dalšími stranami. Nevylučuji to, jen upozorňuji na rizika.

Sjezd skončil, delegáti už spěchají domů, čas pro @Aktualnecz na povídání s novým předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou... Tady je první ukázka... Proč vy a ne soupeř Jan Bartošek? Co od vás vlastně spolustraníci očekávají, když vám dali nejvíc hlasů? pic.twitter.com/wDR7Y1G526 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 25, 2020

Jenže, když jsem si prošel volební výsledky lidovců od roku 1920, nikdy strana nezískala nad 10 procent hlasů. S výjimkou toho, když kandidovala ve Čtyřkoalici. Vy jste vyhlásil, že byste chtěl ve volbách téměř 10 procent získat.

Jestliže se to dosud nepodařilo, tak to neznamená, že na to máme rezignovat. Nemyslím, že je nemožné získat téměř deset procent hlasů, jako tomu bylo za vedení Josefa Luxe. Je důležité, abychom měli skutečné silné lídry a silný program. Vezměte si například kandidaturu Pavla Fischera na prezidenta. Kdo by si ještě tři měsíce před volbami vsadil na to, že získá 11 procent voličů?

Pokud jde o program KDU-ČSL, někteří komentátoři soudí, že by ho vaše strana, stejně jako další, měla mít podstatně konkrétnější. S čím přijdete?

Jsem přesvědčený, že náš program obsahuje mnoho konkrétních návrhů, řadu z nich se snažíme prosazovat a další brzy představíme. Například chceme usilovat o větší bezpečnost na silnicích, přijdeme s dalšími návrhy ohledně ochrany životního prostředí a samozřejmě budeme dál podporovat rodiny, které mají děti.

Na sjezdu jste představili novou vizi, podle které musí být rodina na prvním místě a rodiče musí být považováni za hrdiny. Jak ale konkrétně podpoříte rodiny a rodiče, přijdete s něčím zásadním, zlomovým?

My už jsme navrhli a prosazujeme různé snížení daní a slevy pro rodiny s dětmi, chceme pokračovat v progresi slev na daních u druhého, třetího a dalších dětí. Chceme také usilovat o slevy na daních v případě, že děti chodí například na základní umělecké školy, nebo třeba do sportovních a jiných oddílů. Něco takového dnes vůbec stát nezvýhodňuje. Chceme také podporovat práci lidí z domova, aby měly rodiny na sebe více času, samozřejmě podporujeme částečné úvazky. Šlo by o tom všem mluvit dlouho.

A životní prostředí?

Zde je pro nás důležitá nejen ochrana vody a půdy. Například dnes aktuální téma odpadových zákonů, budeme určitě podporovat nejen to, aby lidé měli ještě větší motivaci třídit odpad, ale také, aby stát mnohem více podporoval recyklaci a výrobu výrobků z recyklovaných surovin.

Přemýšlím, jestli nepodat trestní oznámení pro pomluvu

Pokud jde ještě o reakce na vaše zvolení, někteří lidé se domnívají od dob, kdy jste byl ministrem zemědělství, že jste při podnikání zvýhodňoval sám sebe. Zvýhodňoval?

Všiml jsem si toho, ale určitě jsem se žádného zvýhodňování nedopustil. Máme velmi malou rodinnou farmu, pouhých 22 hektarů. A nikdy, už od doby, kdy jsem začal podnikat na vysoké škole, tak jsem nepožádal ani o jedinou korunu investičních dotací. Jen upozorňuji, že v případě Andreje Babiše a Agrofertu jde o několik set milionů korun ročně, možná více jak miliardu.

Někteří poukazují na podnikání vašich bratrů v zemědělství nebo na to, že jste přepsal vaši farmu na manželku.

Přepsal jsem ji, protože když jsem v roce 2014 vstoupil do vlády, musel jsem okamžitě přestat soukromě hospodařit. Pokud jde o bratry, lidé si to dost pletou. Mám dva bratry a oba pracují v zemědělství. Jeden je soukromý zemědělec a má kolem 200 hektarů, což je středně velká farma, zdědil ji po rodičích a postupně ji dál buduje, druhý bratr je ředitel jednoho zemědělského podniku. Kdokoliv se může z veřejných zdrojů podívat, jaké subjekty dostávaly dotace od doby, co existuje Státní zemědělský intervenční fond. Ať v době, kdy jsem ještě nebyl ministr zemědělství, nebo poté, co jsem se jím stal, a dnes, kdy již nejsem.

Dokážete říci, jaké dotace čerpali?

Určitě nedošlo k žádnému navýšení těchto dotací poté, co jsem se stal ministrem zemědělství. Jestli mi někdo tvrdí, že jsem někomu něco přihrál, tak já říkám, prosím, podejte trestní oznámení. Anebo občas já přemýšlím, jestli nemám podat trestní oznámení za pomluvu. Jednu dobu se psalo o podpoře pro firmu, kde je můj bratr ředitel, ale vše bylo zcela v pořádku, přihlásil se společně s dalšími do programu příkladů dobré praxe, kdy se farmy zavázaly, že změní způsob hospodaření a budou své výsledky prezentovat ostatním kolegům z jiných farem.

Předpokládám, že budete farmařit dál i jako předseda KDU-ČSL.

Pro mě je to svým způsobem relax, nebo dnes už spíše terapie, jsem rád, když se v sobotu dostanu na pole ať už v traktoru, nebo na kombajnu. V tom bych rád pokračoval, protože pokud člověk ztratí kontakt s realitou, tak se dostává někam mimo a přestává rozumět tomu, co lidé prožívají.

Co vlastně pěstujete?

Pěstujeme tradiční plodiny na Hané. Ozimou pšenici, sladovnický ječmen, cukrovou řepu a máme i něco málo řepky. Pokud jde o živočišnou výrobu, měli jsme pět jalovic a býků ve výkrmu, ale už je nemáme. Pro manželku a prarodiče bylo náročné se o všechno starat. Teď máme jen drůbež a králíky, kluci se starají o drůbež a díky vajíčkům mají peníze do pokladniček. Vajíčka rozprodají po rodině a peníze si můžou nechat.

Vy svůj osobní život ukazujete poměrně dost na Facebooku. Budete v tom pokračovat?

Dělám to proto, aby lidé viděli, že jako politici jsme normální lidé s běžnými starostmi. Setkávám se totiž s lidmi, kteří mají pocit, že máme auto s řidičem a žijeme v nějakém akváriu nebo bavlnce. Ale já řeším stejné problémy jako jiní rodičové typu, že občas musím naklusat do školy, abych si vyslechl, co se mým dětem nedaří, řeším to, že musím jet na otočku domů opravit kotel, který se pokazil, řeším ucpaný odpad a spoustu dalších věcí. Žiji úplně obyčejný život jako 99 procent obyvatel v této zemi.