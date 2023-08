Jaký model kabelky bude trendy v nadcházející sezóně? Podívejte se na 3 tipy!

Jestliže se chcete v letošní sezóně blýsknout, můžete vsadit na stylovou dámskou kabelku. Pokud však netušíte, jaké kousky budou letos in, můžete si od nás nechat poradit. My jsme se totiž mrkli za vás na módní mola a přinášíme vám ty nejžhavější trendy pro nadcházející sezónu. Proto čtěte a nechte se inspirovat s námi!

Podle čeho vybírat trendy kabelku pro nadcházející módní sezónu?

Pokud chcete být letos in, můžete vsadit na malé dámské psaníčko v přírodních odstínech. V kurzu budou kožené kousky, které jsou nejen vysoce módní, ale také tzv. udržitelné. Udržitelný způsob života dnes propagují ty největší módní světové značky. Dámy tak mají z čeho vybírat. Stylové značkové kabelky z pravé kůže pak lze sladit i s dalšími koženými doplňky. O tom si však blíže povíme na následujících řádcích. V kurzu budou také maxi kabelky s třpytivými dekorativními prvky. Ty dámy jednoduše sladí i se svými stříbrnými nebo se zlatými šperky. V módě budou také kabelky pro ženy s třpytivým řetízkem. Ty se opět snadno sladí i s lesklými hodinkami.

K jakému oblečení a k jaké obuvi sladit trendy dámskou kabelku?

Dámská kabelka by pak měla vždy vkusně ladit i s vaším oblečením a s dalšími doplňky a obuví. A to nejen barvou, ale také strukturou. Jestliže si vybereme elegantní dámskou kabelku, můžeme ji nosit i do business outfitů nebo do elegantních večerních outfitů. Vyjímat se bude zejména v outfitech s šaty a se sukněmi. Letos budou hrát prim šaty s rafinovanými průstřihy a sukně s vysokým pasem. In budou ty trapézové a plisované. Do sportovních outfitů se skvěle hodí textilní kabelky od věhlasných sportovních značek. Tyto kabelku mohou být jednobarevné, ale také na sobě mohou mít stylový potisk. Bude tak záležet na vás a na vašem jedinečném vkusu. K dámské kabelce v elegantním duchu se výborně hodí polobotky nebo mokasíny. Na trendy kousky se podívejte např. i tady: https://eobuv.cz/c/damske/polobotky/mokasiny. Vyhýbat se však nemusíte ani obuv na podpatcích. V kurzu budou např. dámské sandály na vyšší platformě. K sportovním kabelkám můžete zase kombinovat pohodlné sneakersy v nízké nebo v kotníčkové podobě. Vyberete-li si do vašeho outfitu ke kabelce úzké legíny nebo džíny se zúženou nohavicí, budou vám k nim slušet vyšší kotníčkové modely tenisek. Díky praktickému zúžení totiž vyniknou boty v celé své kráse.

Jaké barvy, motivy a vzory budou letos na dámských kabelkách in?

Aby byl váš outfit s kabelkou vyšperkovaný do posledního malého detailu, měla by mít taška pro ženy i trendy barvu. V letošní sezóně budou v módě přírodní a pastelové tóny barev. Tmavě modrá, béžová i vínová kabelka tak bude dobrou volbou. Vyhýbat se nemusíte v nadcházející sezóně ani černé nebo bílé klasice. Jedná se totiž o barvy univerzální, které z módy nevychází. Navíc pak dokonale zapadnou i do vašich kapsulových šatníků. Máte-li rády extravagantní a výraznější kousky, poohlédněte se po dámské kabelce se vzory a s motivy. V módě budou ty zvířecí. Tady však pozor! Koupíte-li si kabelku se vzory a s motivy, noste ji už jen s decentním jednobarevným oblečením. Mnoho vzorů v jednom outfitu by totiž mohlo vzbudit až chaotický dojem. A tomu se chceme v módě vyhnout. Jak se říká, méně znamená mnohdy více.