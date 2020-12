Pomůže firmě i v osobním životě. Obrázkové plánování zjednodušuje život, říká expert

"Pokud to neumíš nakreslit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře." Tím se řídí podnikatel a konzultant Petr Ludwig, který v rámci svého čtvrtečního webináře vysvětloval princip takzvaného vizuálního plánování a s ním spojených myšlenkových map. Sám je přitom podle svých slov používá úplně na vše - od řízení firmy až po osobní život.

"Snažím se mít myšlenkové mapy úplně na všechno. Na řízení firmy, na agendu jednání, na osobní život - při cestování nebo když řeším nějaký problém," uvedl Ludwig v rámci webináře, kde ukázal konkrétní příklady myšlenkových map, a jak pomáhají při organizaci práce či řešení problémů.

Podrobně také účastníkům vysvětlil principy, jak si obrázkové mapy vytvářet.

"Posunulo mě to ve schopnosti řídit lidi a organizovat si byznys," dodal s tím, že celá jeho firma, která čítá tři desítky zaměstnanců, je do myšlenkových map rozkreslená. "Jsem naprosto v klidu a vím, že na nic nezapomínám, a rozhodně doporučuji si to dělat i v osobním životě," řekl podnikatel.

Myšlenková mapa je vlastně grafické uspořádání klíčových slov, doplněné například ilustracemi vyznačujícími vzájemné vztahy a souvislosti. Podle Ludwiga jde o jednoduchý systém, který při plánování funguje efektivněji než tradiční bodový seznam.

"U vizuálního plánování je hlavní výhoda, že když si člověk udělá plán jednoho konkrétního dne jako myšlenkovou mapu, tak ty věci vidí v kontextu a může si třeba barevně označit priority. Vizuální informace celkově jsou pro náš mozek daleko přirozenější než prostý lineární text," vysvětluje Ludwig.

Bodové seznamy stresují

Není přitom zastáncem klasických bodových seznamů s úkoly, které si lidé s oblibou vytvářejí. "Seznamy mají tendenci se přeplňovat. Vytváří rozhodovací paralýzu, protože čím více věcí tam je, tím těžší je nějakou si vybrat. Seznamy nás stresují, což vede k vytváření stresového hormonu kortizolu," upozorňuje Ludwig.

Při své práci přitom momentálně testuje tablet Galaxy Tab S7+ od společnosti Samsung. K zařízení patří rovněž takzvané S pen, tedy pero, které dokáže realisticky nahradit pero skutečné.

"Od Samsungu nyní testuji tablet a zkouším tedy něco, k čemu jsem se chystal již dlouho - dělat vše bezpapírově. A myslím si, že u toho už zůstanu. Dělám na něm skutečně veškeré plánování," dodal Ludwig v rámci webináře.