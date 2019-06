Sazby u hypoték dál klesají. Žadatelé o úvěr se vracejí do bank a chtějí více peněz

Již čtvrtý měsíc za sebou klesá průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů. V květnu se dostala podle aktuálního hypoindexu na 2,8 procenta. Zároveň přibylo žadatelů a vzrostly objemy poskytnutých úvěrů.

Za poslední čtyři měsíce sazba klesla o dvě desetiny procentního bodu, konkrétně ze tří procent na 2,8 procenta. Každý měsíc o pět bazických bodů (setin procenta). Nižší sazby také přilákaly do bank více klientů. Oproti dubnu vzrostl počet uzavřených hypotečních smluv o 582. Celkem za pátý měsíc letošního roku bylo sjednáno 6977 hypoték.

Minulý měsíc vzrostly také objemy poskytnutých úvěrů. Lidé si sjednali hypotéky v objemu za 15,92 miliardy korun, což je zhruba o 1,3 miliardy korun více než v dubnu. Jedná se o nejvyšší objemy od listopadu loňského roku.

Ve srovnání s posledními měsíci čísla sice rostou, ale v dlouhodobém srovnání jsou výrazně nižší. Letošní rok tak oproti předešlým rokům značně ztrácí.

Letos bylo sjednáno o 10 245 hypoték méně než za stejné období v roce 2018, a dokonce o 17 600 méně než v roce 2017. Objemy také značně klesají. Během letošních pěti měsíců byly sjednány hypotéky v objemu za 67,1 miliardy korun. Kdežto v roce 2018 jich za stejné období bylo o 18,24 miliardy korun více, a v roce 2017 dokonce o 29,247 miliardy korun více. V roce 2017 za prvních pět měsíců už byly sjednány hypotéky skoro za dvojnásobek.

Pokusy, jak rozhoupat hypoteční trh

"Hypoteční trh se snaží rozhoupat i Česká národní banka, která by ráda získala větší pravomoci pro rozhodování o hypotékách. Zatím novelu zákona o ČNB schválila vláda. Součástí novely zákona jsou i mírnější podmínky pro mladé do 36 let. Mladí by mohli získat až stoprocentní hypotéku a mohli by vynaložit na splátku dluhu vyšší část příjmů než ostatní lidé," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Změnit by se mohly také podmínky státních půjček na bydlení pro mladé, které loni začal poskytovat stát. Výhodou je nižší úroková sazba a nevýhodou jsou dané limity půjček. Na koupi bytu mohou mladí lidé získat maximálně 1,2 milionu korun, na stavbu nebo koupi rodinného domu dva miliony korun a na rekonstrukci maximálně 300 tisíc korun. Právě tyto limity chce ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zvýšit. O kolik, zatím neřekla.

I když Česká národní banka v květnu zvýšila základní úrokové sazby, hypotéky zatím spíše zlevňují. Hypoteční trh chřadne a banky se snaží bojovat o každého klienta, který by si mohl sjednat hypotéku. Proto úrokové sazby u hypoték zatím stále klesají a předpovědi, že se situace už brzy otočí, jsou zatím liché.

"Počet lidí, kteří mají uzavřenou hypotéku i přes zpomalení trhu, stále roste a pravděpodobně poroste i nadále. Stejně tak se zvyšuje průměrná výše hypotéky, která v Hypoteční bance loni dosáhla hranice 2,32 milionu Kč a letos dále stoupá. Vzhledem ke stálému zvyšování cen nemovitostí tedy není překvapením, že lidé hledají nabídky s co nejnižší úrokovou sazbou a snaží se tak ušetřit alespoň na výši splátek," říká k hypotečnímu trhu Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky.

I přes nepříliš pozitivní výsledky ze začátku roku se Feix domnívá, že pokles v objemech uzavřených hypoték, který je nyní oproti loňsku přibližně 30 procent, se postupně během roku sníží.

"Osobně věřím, že se pokles bude snižovat a na konci roku bude činit kolem 15 procent. To platí za předpokladu stabilních podmínek, tedy pokud ČNB během roku nějak významně nezmění výši úrokových sazeb nebo nezmění svá doporučení na limity," dodává Jiří Feix.

Počty sjednaných hypoték

2016 2017 2018 2019 Leden 5 912 8 665 7 783 4 764 Únor 7 782 9 413 7 446 4 961 Březen 9 375 10 388 9 087 6 658 Duben 9 042 8 555 7 896 6 395 Květen 10 831 10 334 7 819 6 977 Červen 12 324 10 822 9 030 Červenec 7 615 7 213 7 016 Srpen 9 290 8 509 8 475 Září 9 825 8 235 9 153 Říjen 9 484 8 667 10 590 Listopad 14 386 9 466 8 617 Prosinec 8 684 9 351 6 565

Zdroj: Hypoindex