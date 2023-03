Jak odevzdat daně online: Naskenovat papír nestačí, varuje finanční správa

Elektronické daňové přiznání, které musí od letoška podávat všichni živnostníci s datovou schránkou zřízenou ze zákona, nemůže být pouze naskenovaný papírový formulář. Upozornila na to Finanční správa. Termín pro podání elektronického daňového přiznání je do 2. května. V listinné podobě ho lidé musí odevzdat do 3. dubna.

"Daňové přiznání musí být podáno v .xml formátu. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu .pdf prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu," uvedla Finanční správa. Související Povinnou datovku chtějí zrušit tisíce lidí. Ignorace nepomůže, možností je jen pár Formulář ve stanoveném formátu lze podle ní podat prostřednictvím portálu Moje daně, kam se lze přihlásit pomocí datové schránky, občanského průkazu s čipem nebo bankovní identity. Finanční správa rovněž upozornila, že živnostníci, kteří podali přiznání v papírové podobě, přestože měli zpřístupněnou datovou schránku, ho musí znovu co nejdříve podat elektronicky. Správci daně nicméně slibují poplatníkům vstřícný postup. "Vzhledem k tomu, že se jedná o novou povinnost, kdy drtivá většina dotčených osob doposud plnila své daňové povinnosti řádně a včas, pracovníci finančních úřadů budou aktivně využívat neformální způsoby komunikace, aby vám pomohli s odstraněním případných vadných podání či upozornili vás na tuto novou povinnost," uvedla Finanční správa. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) minulý týden upozornil, že mezi živnostníky, kteří musí podávat daňové přiznání elektronicky, jsou i lidé bez počítačů. "S ministerstvem financí se snažíme najít nejlepší řešení a informovat o možnostech chytrého daňového přiznání, třeba přes portál Moje daně," uvedl na sociální síti Twitter. Ministerstvo zatím konkrétní podobu zmiňovaného řešení nezveřejnilo. Datové schránky jsou od letošního roku povinné i pro živnostníky, spolky a další právnické osoby. Celkem se do března jejich počet zvýší o 2,2 milionu zhruba na 3,9 milionu. Schránku bude ministerstvo vnitra zřizovat automaticky. Naopak dobrovolné zůstane používání datové schránky pro soukromé fyzické osoby, protože poslanci na poslední chvíli povinnost v zákoně zrušili. Související Vyšší školkovné i výhodnější dary pro Ukrajinu. Tyto daňové slevy vám ušetří peníze Podle aktuálních údajů dosud Finanční správa přijala 968 604 daňových přiznání, je to asi 35 procent z celkového očekávaného počtu. Na fyzické osoby připadá 865 502 podaných přiznání, z toho 45 procent bylo podáno elektronickou formou a 55 procent listinnou formou. Právnické osoby zatím podaly 103 102 daňových přiznání, v naprosté většině v elektronické formě. Papírové daňové přiznání je letos nutné podat do 3. dubna, elektronické do 2. května. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro odevzdání stanovena do 3. července.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!