Zdvořilé krvácení i vakcína místo prasete. Nejbizarnější úrazy v práci dle pojišťoven

Mezi řadou běžných nahlášených zranění v zaměstnání se likvidátorům pojišťoven čas od času objeví na stole skutečné perly. Úrazy jejich klientů v takovém případě mohou připomínat scénu z grotesky, nebo také z hororu.

Například pojišťovna Kooperativa před časem řešila případ s přemnoženými zvířaty. V malé truhlářské dílně se v pilinách přemnožily blechy. "A tak silně poštípaly účetní, která měla kancelář hned vedle provozovny, že z toho skončila v pracovní neschopnosti. Pracovní úraz jsme uznali," popisuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

V pojišťovně Uniqa se zase zabývali případem pokousaného policisty. Na toho se totiž při výjezdu k případu vrhl služební pes, kterého nedostatečně instruoval a špatně střežil jeho psovod.

Případ, kde hrálo roli zvíře, konkrétně prase, zkoumali také likvidátoři Generali České pojišťovny. "Při očkování prasat došlo k poranění pracovníka, který prasata veterinářce přidržoval. Prase totiž v okamžiku, kdy se veterinářka s injekcí blížila, uhnulo, a očkování tak místo prasete dostal do stehna pracovník. Domů sice došel po svých, ale později byla nutná hospitalizace," vypráví situaci z praxe mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Marek zmiňuje i případ, kdy měla firma za úkol vyklidit dílnu v horním patře staré průmyslové budovy. "Dva dělníci odnášeli složené MDF desky. Když sebrali ze země poslední desku a zamířili k východu, jeden z dělníků si nevšiml díry, kterou právě deskou odkryli, a propadl do spodního patra. Přes nesenou desku ji přehlédl. Úraz to byl středně těžký se zlomenými končetinami," uvádí mluvčí.

Že je potřeba s pracovními pomůckami zacházet s rozvahou, dokazuje případ dvou zaměstnanců, kteří si navzájem očišťovali pracovní oděv od nečistot vzduchovou pistolí.

"A čištění prováděli natolik důkladně, až došlo k perforaci tlustého střeva jednoho z nich. Zde kolegové z likvidace pojistných událostí upozorňují, že vzduchová pistole, kompresor, zřejmě svádí k provozování blbin, protože úrazy tímto nástrojem nejsou až takovou výjimkou," podotýká mluvčí Generali České pojišťovny.

U některých případů zranění jsou důvodem nezvládnuté emoce. "Ošetřovatelka ze sociální péče při výkonu pravidelné návštěvy u klienta-seniora jím byla hrubě napadena a utrpěla pohmožděniny na těle a hluboké škrábance v obličeji," uvádí Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Co seniora tak rozlítilo, že ženu napadl, pojišťovna neuvedla.

Podobně dopadl muž v kanceláři, kterého udeřil kolega, jenž právě dostal výpověď. Muž se následně měsíc léčil se zlomeninou nosních kůstek.

Naopak přehnaná slušnost byla příčinou zranění klienta pojišťovny Uniqa. "Šlo o dělníka, který si v dílně na stroji poranil krvácivě dva prsty na ruce. Šel za mistrem, který zrovna telefonoval. Čekal tedy zdvořile, až nadřízený dokončí hovor, ovšem mezitím se mu udělalo špatně a omdlel. Při pádu na zem si zlomil ještě nos o hranu židle," popisuje mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Úrazy v zaměstnání podle oslovených pojišťoven často způsobí i leknutí. O tom ví své údržbář, který se chystal na čištění zařízení v hale žíravou látkou. Ve chvíli, kdy otevřel nádobu, zahoukala siréna a muž se tak lekl, že si nebezpečnou látkou potřísnil ruce i nohy. Následně skončil v nemocnici.

Podobně to měl městský strážník, který se na chvíli při službě natáhl na postel na služebně, a když usínal, zazvonil zvonek. Policista leknutím spadl z postele, jeho zranění však byla lehká.

A že i zármutek může vést k úrazu a škodě na majetku, dokládá Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. "Klient nahlásil událost, kdy se rozhodl uctít památku svého zesnulého příbuzného a zapálil za něj svíčku ve služebním vozidle. Výsledkem byl požár vozidla, lehké poranění muže a vysoká vzniklá škoda," vzpomíná na případ Čapková.

Zatímco řadu neobvyklých případů úrazů nakonec pojišťovny uznají, pokud hraje v případu nějakou roli alkohol, je plnění téměř vždy bez šance. Jako například u manažera nejmenovaného podniku na výrobu alkoholických nápojů, který se po skončení obchodní prezentace zúčastnil večírku, na kterém chtěl ještě nové obchody utvrdit. A protože se mu to zřejmě povedlo, dal se do tance, během něhož spadl a zlomil si ruku.

Jak je to s pracovními úrazy podle práva:

Sám sobě způsobím zranění v práci

"Pokud se zaměstnanec zraní při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, odpovídá za úraz pracovníka v zásadě zaměstnavatel," říká Veronika Odrobinová, advokátka a expertka na pracovní právo z poradenské společnosti Grant Thornton.

Připomíná, že odpovědnost zaměstnavatele za úraz ovšem neplatí v případě, kdy zaměstnanec poruší předpisy, přestože byl s nimi seznámen. Nebo byl opilý nebo pod vlivem návykových látek. "Zároveň by se zaměstnavatel mohl částečně odpovědnosti zprostit, pokud by zaměstnanec jednal lehkomyslně a při tom se zranil," doplňuje Odrobinová.

Zaměstnanec způsobí úraz kolegovi ze stejné práce

Opět odpovědnost padá na zaměstnavatele, jde opět o pracovní úraz zaměstnance. Pokud to tedy bude zranění způsobené při, pro nebo v souvislosti s výkonem práce. "Lze to řešit i jako odpovědnost zaměstnance podle civilních předpisů, ale výhodnější a jednodušší je to právě přes zaměstnavatele," dodává expertka.

Zaměstnanec způsobí úraz jiné osobě, která není zaměstnancem stejné firmy

Odpovědný bude rovněž zaměstnavatel "viníka", nikoliv však podle pracovněprávních předpisů, ale těch civilních. "Dále může odpovídat i zaměstnavatel třetí osoby, pokud by to z jejího pohledu byl pracovní úraz. A pak může odpovídat i zaměstnanec, který úraz způsobil, podle civilních předpisů," dodává expertka.

Do problematiky pracovních úrazů vstupují pojišťovny, které případy úrazů řeší a pokrývají z povinné pojistky zaměstnavatele. Ten může mít odpovědnostní pojistku, kterou lze také některé situace pokrýt. Zaměstnancům pak může pomoci takzvaná pojistka "na blbost", tedy odpovědnosti za způsobenou škodu.