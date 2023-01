Někomu peníze nepřišly, jinému přebývají. Stát řeší zmatky ve výplatě výchovného

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v současnosti eviduje asi 1800 případů nesrovnalostí kolem vyplácení výchovného. Buď seniorky bonus 500 korun za vychované dítě nedostaly, nebo naopak obdržely peníze za víc dětí. Někteří lidé se také podivují, proč jim přišla nižší částka.

Výchovné zvyšuje starobní důchody o 500 korun za každé vychované dítě. Sociální správa ho začala vyplácet od letošního ledna asi 1,4 milionu seniorek za zhruba tři miliony dětí.

Podle ústředního ředitele ČSSZ Františka Boháčka nyní řeší správa asi 1800 nesrovnalostí s výplatou výchovného. "Když si vezmete 1,44 milionu důchodů vyplacených automatizovaně, tak je to zhruba 0,23 procenta, kde budeme nějakým způsobem s těmi osobami řešit započtení dětí a výchovné," řekl Boháček.

Podle šéfa správy nebyla příprava na vyplácení výchovného jednoduchá. Úřad totiž údaje o počtu dětí a jejich výchově neevidoval. Vycházel tak při přiznání bonusu z věku, v němž ženy nastupovaly do starobní penze. Podle počtu dětí totiž matky chodívají do důchodu dřív.

I proto bonus nemusely dostat všechny důchodkyně, které by na něj měly nárok. Týká se to hlavně starších seniorek, které začaly penzi pobírat už před listopadovou revolucí. V té době byla evidence obyvatel v papírové podobě a mohlo se stát, že se některé vazby nepropsaly," uvedl Boháček.

Boháček zmínil i případ, kdy správa poslala naopak jedné z žen čtyři bonusy, tedy dva tisíc korun navíc. Žena sama upozornila, že má ale jen tři děti. "Po zjišťování v registru obyvatel se ukázalo, že započítaný čtvrtý potomek byl manžel," řekl Boháček.

Do konce ledna výchovné jako doplatek dostanou i ženy, kterým se jejich někdejší invalidní penze přeměnila na starobní. Je jich zhruba 40 tisíc. Na kontě by peníze měly mít v pátek, složenku by jim pak pošta podle Boháčka měla doručit v pondělí.

Nižší částku než 500 korun mohou dostat důchodkyně, které část své pracovní kariéry odpracovaly v zahraničí. "Výše výchovného se v takovém případě snižuje ve stejném poměru jako ostatní složky důchodu," upřesnil ředitel sociální správy. Žen s takzvaným dílčím důchodem, kdy část je placená v Česku a část v zahraničí, a které mají nárok na výchovné, jsou desítky tisíc.

Bonus dorovná nižší důchody žen

V případě nesrovnalostí je podle šéfa ČSSZ potřeba obrátit se na okresní pobočky úřadu. Když se sociální správě nepodaří údaje zjistit, budou lidé muset dodat doklady, a to třeba rodné listy dětí. Neexistuje také evidence dětí adoptovaných či žijících u pěstounů. Náhradní rodiče tak budou muset o výchovné požádat a výchovu doložit. Informace o postupu jsou na webu ČSSZ.

"Určitě nikdo o nic nepřijde. Pokud zjistíme, že mělo výchovné náležet od lednové splátky, tak ho samozřejmě zpětně doplatíme a standardně zahrneme do částky důchodů," ujistil Boháček. Základní podmínkou získání výchovného je péče o dítě delší než deset let.

Výchovné se do zákona dostalo krátce před sněmovními volbami v roce 2021, a to až jako pozměňovací návrh poslanců. Bonus má dorovnat nižší penze žen, které na konci loňského roku byly v průměru o tři tisíce nižší než u mužů.

Za nižší důchody žen mohou jejich nižší výdělky. V nich se podle expertů odráží i dlouhá doba na rodičovské. Národní ekonomická rada vlády (NERV)a další experti doporučují rodičovské volno zkrátit, zajistit dost jeslí a školek a zaměřit se na rovné odměňování žen a mužů.

Letos vyjde bonus asi na 19 miliard korun, výdaje postupně porostou. Podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) je to jedna z největších nových výdajových položek státu bez zajištění odpovídajících příjmů. NERV výchovné doporučoval kvůli zadlužování státu nezavádět nebo zrušit. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to odmítl.