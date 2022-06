Konec falešných slev a smyšlených recenzí. Novela má ztížit klamání zákazníka

Falešné slevové akce či podvodné zákaznické recenze na internetu by brzy měla utnout novela zákona o ochraně spotřebitele. Právní úpravu ve středu podpořili poslanci. Obchodníci tak například zboží ve slevě budou muset uvádět i s cenou, za kterou výrobek prodávali dříve. U nevyžádaných podomních prodejů zase budou kupující moci od smlouvy odstoupit do 30 dní, nikoliv 14 dní jako doposud.

"Spotřebitelé poměrně často poukazují na krátkodobé účelové navyšování cen tak, aby se zboží mohlo následně nabízet s výraznou slevou, například padesátiprocentní. Taková sleva totiž už přitáhne pozornost," popisuje zkušenost spotřebitelské organizace dTest s praktikami některých prodejců její ředitelka Eduarda Hekšová.

Konkrétně u slev proto budou obchodníci muset nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. To má zabránit klamání zákazníků ohledně výše údajné slevy.

Opatření se ovšem nebude vztahovat například na věrnostní programy nebo na reklamy, kde se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Nebude se týkat ani potravin a dalšího zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Zákazník poškozený nekalou praktikou prodejce by měl mít nově právo vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také odstoupit do 90 dnů od smlouvy. Mohl by také požadovat přiměřené snížení ceny.

Od smlouvy by ale nemohl odstoupit, pokud by prodávající prokázal, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

Recenze jedině od skutečných zákazníků

U recenzí budou prodejci povinni zajistit pro zákazníka jasnou informaci, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. Zpravodaj k předloze Patrik Nacher (ANO) to nazval zákazem falešných recenzí. Vyjádřil ale pochybnosti o tom, jak se bude dodržování tohoto zákazu vymáhat.

Zveřejňování falešných recenzí se nicméně podle novely stane nekalou obchodní praktikou stejně jako tvrzení, že recenze pochází od zákazníků, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé.

"Pro nakupující jsou zkušenosti ostatních uživatelů extrémně důležité a podle mnoha výzkumů hrají při rozhodování minimálně stejnou roli jako cena. Manipulace s hodnocením a vymyšlená kritika by se tak u zboží již neměly vůbec zobrazovat. E-shopeři musí sami zařídit autenticitu a v případě kontroly prokázat, že se jedná o opravdové spotřebitele," upozorňuje Martin Pech, obchodní ředitel společnosti Upgates, která je dodavatelem řešení pro internetové obchody.

Přehledné vyhledávání

Novela si posvítí také na "kreativní" řazení zboží ve výsledcích vyhledávání a nejasné parametry určující jejich pořadí. Provozovatelé online tržišť tedy budou muset informovat zákazníka o tom, s kým uzavírají smlouvu a na základě čeho se řadí výsledky vyhledávání.

Jinak řečeno, za nekalou obchodní praktiku bude považováno i jednání, kdy poskytovatel online tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

"V případě řazení od 'nejlevnějších' nebo 'nejprodávanějších' položek je princip uspořádání vcelku jasný. Některá online tržiště obchodníkům za úplatu poskytují přední příčky ve výsledcích vyhledávání, ale 'doporučené' výrobky již nenesou označení, že jsou takto umístěny díky placené reklamě," vysvětluje dále Pech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále nad rámec unijních požadavků navrhuje změny pro uzavírání smluv ústně po telefonu. Prodávající ji bude muset zaslat v textové podobě, platná bude až ve chvíli, kdy ji zákazník podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě.

Prodejcům hrozí vysoké pokuty

Provozovatel internetového obchodu se bude zodpovídat České obchodní inspekci (ČOI). Na vyžádání bude muset například prokázat, že recenze pocházejí od reálných zákazníků, slevy nejsou falešné a výsledky vyhledávání se řadí transparentně.

ČOI bude vymáhat dodržování novely zákona a za porušení nových pravidel hrozí penále. Evropská směrnice uvádí, že maximální výše pokuty bude alespoň čtyři procenta ročního obratu e-shopu. Jestliže takové informace nejsou k dispozici, maximální výše bude činit alespoň dva miliony eur.

Cílem změn v zákoně je především zohlednit právě evropské předpisy. Začlenění evropských směrnic do zákona o ochraně spotřebitele schválila už předchozí vláda, sněmovna ale nestihla v minulém volebním období normu projednat. MPO ji tedy předložilo ministrům znovu spolu s úpravou občanského zákoníku.