Jogurt i máslo. Základní potraviny v akcích oproti létu zdražily, vyplývá z letáků

Základní potraviny v listopadových akcích vyjdou průměrně o čtyři procenta dráž než v červenci. Nejvíce se cena zvýšila u bílého jogurtu, za 150gramové balení Češi zaplatí 12,2 koruny, když v červenci to bylo 8,19 koruny, tedy o 49 procent méně. O 24 procent na 191,62 koruny podražil také kilogram másla. V

Vyplývá to z analýzy České distribuční, která sledovala vývoj cen 13 položek v akčních letácích největších tuzemských řetězců s potravinami. Naopak levněji podle ní Češi pořídí konzumní brambory nebo pšeničnou hladkou mouku.

Balík základních potravin v listopadu stojí 715,15 koruny, v červenci to bylo 686,65 koruny. Výraznější je tento měsíc zdražení proti lednu minulého roku, kdy balík základních potravin vyšel na 609,82 koruny, vyplývá z analýzy. Ze sledovaných období byly ale ceny nejvyšší letos v únoru, tehdy Češi za košík základních potravin zaplatili 787,37 koruny.

Kromě bílého jogurtu a másla si spotřebitelé v listopadu proti červenci připlatí také za kilogram jablek a chléb, a to shodně 17 procent. Jablka tak podle analýzy vyjdou na 26,9 koruny a chléb na 43,38 koruny. Navýšení ceny o 11 procent na 168,62 koruny se týká kilogramové cihly eidamu. Proti tomu o 28 procent zlevnil kilogram konzumních brambor, v akcích ho Češi mohou koupit za 14,93 koruny, když v červenci to bylo za 20,81 koruny. Zhruba o pětinu je cena nižší rovněž u kilogramu pšeničné hladké mouky, která aktuálně stojí 14,79 koruny.

Přesto, že cena bílého jogurtu a másla ve srovnání s červencem v akcích vzrostla, u mléka klesla o 11 procent na 14,1 koruny za litr, informovala Česká distribuční. Méně lidé dále zaplatí za vejce, deset kusů velikosti M vyjde na 26,6 koruny, což je o 17 procent méně než v červenci. Z balíku 13 základních potravin zlevnilo osm položek, kromě brambor, mouky, mléka a vajec i cukr, bílé pečivo, pivo nebo vepřová pečeně. Na základní potraviny obchodníci v listopadu podle společnosti Česká distribuční nabízí slevu asi 31 procent.

V říjnu spotřebitelské ceny v Česku meziročně vzrostly o 8,5 procenta. Růst inflace ale ovlivnilo to, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by meziroční inflace letos v říjnu byla pod šesti procenty, uvedl už dříve Český statistický úřad. Ceny potravin a nealkoholických nápojů podle něj v říjnu proti loňsku stouply o 3,7 procenta.

Společnost Česká distribuční patří pod skupinu Vltava Labe Media. Do poštovních schránek doručuje zásilky, reklamní tiskoviny nebo drobné reklamní předměty. Uvádí o sobě, že ročně rozveze asi 1,6 miliardy letáků, čímž týdně osloví zhruba 4,1 milionu domácností.

Srovnání průměrných cen potravin v akčních letácích v listopadu a červenci 2023:

Položka Průměrná cena leden 2022 Průměrná cena únor 2023 Průměrná cena červenec 2023 Průměrná cena listopad 2023 Rozdíl v Kč (červenec-listopad) Rozdíl v % (červenec-listopad) Cukr krystalový (1 kg) 13,40 Kč 25,40 Kč 21,90 Kč 20,57 Kč -1,33 Kč -6% Eidamská cihla (1 kg) 159,10 Kč 186,06 Kč 151,58 Kč 168,62 Kč 17,04 Kč 11% Chléb konzumní kmínový (1 kg) 32,17 Kč 41,49 Kč 36,99 Kč 43,38 Kč 6,39 Kč 17% Jablka konzumní (1 kg) 31,23 Kč 18,30 Kč 22,90 Kč 26,90 Kč 4,00 Kč 17% Jogurt bílý netučný (150 g) 9,35 Kč 7,84 Kč 8,19 Kč 12,20 Kč 4,01 Kč 49% Konzumní brambory (1 kg) 13,09 Kč 13,43 Kč 20,81 Kč 14,93 Kč -5,88 Kč -28% Máslo (1 kg) 153,60 Kč 156,20 Kč 154,60 Kč 191,62 Kč 37,02 Kč 24% Mléko polotučné pasterované (1 l) 13,15 Kč 21,10 Kč 15,90 Kč 14,10 Kč -1,80 Kč -11% Pečivo pšeničné bílé (1 kg) 55,16 Kč 62,08 Kč 61,84 Kč 56,53 Kč -5,32 Kč -9% Pivo výčepní, světlé, lahvové (0,5 l) 10,07 Kč 11,17 Kč 11,15 Kč 10,23 Kč -0,92 Kč -8% Pšeničná mouka hladká (1 kg) 12,23 Kč 20,90 Kč 18,79 Kč 14,79 Kč -4,00 Kč -21% Vejce slepičí čerstvá (10 ks, velikost M) 21,55 Kč 49,51 Kč 32,10 Kč 26,60 Kč -5,50 Kč -17% Vepřová pečeně (1 kg) 85,72 Kč 173,89 Kč 129,90 Kč 114,68 Kč -15,22 Kč -12% Celkem 609,82 Kč 787,37 Kč 686,65 Kč 715,15 Kč 28,50 Kč 4%

zdroj: Česká distribuční