Jídlo nazeleno. Žebříček porovnal řetězce dle nabídky pro vyznavače rostlinné stravy

Fastfoody stále ještě neumějí vyjít dostatečně vstříc českým zákazníkům, kteří v jídelníčku omezují maso či mléko. V zahraničí je přitom jejich menu často podstatně širší. Vychází to ze zjištění neziskové organizace ProVeg. Ta sestavila žebříček řetězců rychlého občerstvení a kaváren dle rozsahu jejich nabídky rostlinných jídel.

Rostlinné burgery, smažené nudle s tofu místo masa nebo dezerty bez mléka a vajec. Celosvětový posun ve stravování ovlivnil podle organizace ProVeg také český trh. Populární sítě rychlého občerstvení v tuzemsku zařazují na svá menu stále více rostlinných pokrmů, činí tak ale často pomaleji než jejich sesterské pobočky za hranicemi.

"Rozšíření nabídky o rostlinné varianty by bylo vhodné i proto, že se stále větší procento populace snaží spotřebu masa omezit, nebo plně přejít na rostlinnou stravu. Jak vyplývá z výzkumu FMCG Gurus pro ProVeg Česko, 39 procent Češek a Čechů upřednostňuje rostlinnou stravu," říká Pavla Široká z organizace zvyšující povědomí o rostlinné stravě.

V rámci žebříčku ProVeg ohodnotila celkem 14 kavárenských a fastfoodových řetězců nejen podle obsahu jejich menu, ale i způsobu, kterým se ve svých materiálech k rostlinným alternativám běžných jídel staví.

Nejlépe přitom dopadly ty podniky, které nechávají při výběru jídla zákazníkovi volnost. První příčku tak získal řetězec Subway, ve kterém si zákazníci vybírají ingredience do sendvičů sami. Kromě vegetariánských sendvičů nabízí také bagetu s veganskými stripsy, které mají chutnat jako skutečné kuřecí maso. Hned za Subway skončil řetězec mexického jídla Burrito Loco, u kterého si zákazník také může kombinovat jídlo dle vlastní chuti.

Na čtvrté příčce skončil řetězec Burger King, který před časem představil vegetariánskou alternativu svého "vlajkového" burger Whooper. Stejná pozice pak patří i kavárenskému gigantu Starbucks. ProVeg ho ocenil za zákusky s alternativami kravského mléka.

Řetězce McDonald’s a Bageterie Boulevard zakotvily v polovině žebříčku. Nabízejí sice rostlinné alternativy jídel, mnohdy v nich ale podle organizace používají například běžný sýr, který vegani nejedí.

Podniky UGO a Fruitisimo získaly hodnocení na základě nabídky dezertů. Fruitisimo v některých ze svých smoothies plně nahradilo kravské mléko rostlinným, což organizace ocenila osmým místem.

Na chvostu žebříčku skončil řetězec Pizza Hut, který u nás žádnou ze svých v zahraničí úspěšných rostlinných alternativ pizz nenabízí. Také KFC dostalo jen jediný bod z patnácti.

Řetězec s kuřecími specialitami se přitom v zahraničí zasazuje o inovace na poli udržitelného stravování často. Už v roce 2020 avizoval myšlenku masa tisknuté na 3D tiskárnách. To třeba pro vegany ale vhodné není, vzniká totiž z kmenových buněk kuřat. Letos v Česku oznámil zavedení bezmasých nuget s názvem Veggets.

Ředitel ProVeg Česko Martin Ranninger uvedl, že přestože hodnocení vyzdvihuje několik řetězců, které rostlinná jídla nabízí, největším přínosem by podle něj mělo být to, že poukazuje na příležitosti pro restaurace bez rostlinné nabídky. "Případně pro výrobce rostlinných alternativ, kteří by mohli s řetězci navázat spolupráci," podotýká.

Podle dat výzkumné agentury Euromonitor International popularita rostlinných produktů mezi zákazníky v Česku roste. Největší tržní hodnoty v tomto segmentu dosáhla kategorie alternativ masa a ryb, jejíž maloobchodní prodeje v loňském roce přesáhly hodnotu 1,1 miliardy korun. To je více než 41 procent prodejů všech rostlinných kategorií dohromady.

Boom u nás momentálně zažívá také kategorie rostlinných sýrů, jejichž prodeje meziročně vzrostly o celých 44 procent.