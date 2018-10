Průměrný zákazník už není. Každý chce něco jiného a výrobkům to krátí život, říká dm

Životnost výrobků se zkracuje, každý chce novinky. Zatímco tento rok nabídl řetězec dm zákazníkům 7 400 novinek, před třemi lety to bylo o dva tisíce méně.

Praha - Drogerie dm zveřejnila obchodní výsledky za poslední finanční rok. V Česku se jí dařilo dobře, obrat jí stouplo 11,7 procent na 9,5 miliardy korun. Pomohlo jí také to, že se jí dařilo zacílit nabídku na stále rychleji se drobící zákaznické skupiny.

"Průměrný zákazník už neexistuje. Novým trendem je individualizace. Každý chce něco jiného, má jiný vztah ke značkám, k cenové úrovni, jinak konzumuje reklamu a my mu musíme nabízet zboží podle jeho odlišností a potřeb, které se navíc velmi rychle mění. Je to velmi náročné a chce to agilní management," řekla Aktuálně.cz Martina Horká, jednatelka dm drogerie markt Česká republika, která je odpovědná za marketing a nákup.

Tento trend podle ní začal zhruba před pěti lety, ale v posledních třech letech nabral na obrátkách, jež v posledním roce ještě zesílily.

Je to vidět i na počtu novinek, které se umisťují v obchodech. Zatímco před třemi lety jich společnost zákazníkům nabídla 5 500, letos (v obchodním roce od 1. října 2017 do 30. září 2018) jich bylo 7 434. Celkově řetězec nabízí zhruba 14 400 položek, z toho 11 500 na e-shopu.

"Životní cyklus výrobků se zkracuje. Lidé chtějí stále něco nového, rádi nakupují speciální či limitované edice, jarní, letní, podzimní a zimní varianty výrobku, a jsou rádi, když jim přes individuální komunikaci vytvoříme speciální nabídku. To je klíčové a zřejmě se nám daří jít tímto směrem," uvažuje Horká s tím, že firma musela najmout posily do marketingu, kteří sledují sociální sítě, komunikují se zákazníky přes nový věrnostní program, provádějí častěji průzkumy chování zákazníků a spolupracují s influencery.

Například německá youtuberka Paola Maria, kterou sleduje 7 milionů lidí, představila vlastní značku pleťové péče LVLV (Lovely) a drogerie dm ji zařadila do svého sortimentu.

V rámci strategie rychlé obměny nabídky firma také rozšiřuje řady vlastních značek. Nyní jich má třicet (patří k nim například Balea, Sun Dance,dm Bio, Soft & Sicher či réell'e, celkově pod nimi prodává zhruba 4 400 položek) a bude v jejich rozvoji pokračovat. Jen na vlasy má vytvořeny čtyři různé cenové a kvalitativní úrovně.

"Privátní značka vám umožňuje pružněji reagovat na měnící se potřeby zákazníků, takže v létě nabízíme například ubrousky s květinovou vůní a v zimě s "arktickým vánkem". Známá značka velké nadnárodní korporace se tak rychle měnit nedokáže," vysvětluje jednatelka.

Vedle individualizace potřeb zákazníků pomohlo společnosti k lepším výsledkům také to, že navýšila počet prodejen o čtyři nové obchody na 228, v únoru spustila e-shop (navštívilo ho zatím 2,5 milionu zákazníků, kteří se na celkovém obratu podílejí v řádu jednotek procent) a svezla se i na vlně rostoucí ekonomiky a nízké nezaměstnanosti. "To nám dovolilo zalistovat do sortimentu dražší položky, například šampony za 230 Kč, o kterých bychom dříve nemohli uvažovat," dodává Horká.

Letos drogerie dm plánuje rozšířit svou prodejní síť o dalších pět prodejen, nabídnout další privátní i exkluzivní značky, renovovat starší obchody a rozvíjet on-line prodeje (například možností vyzvednout si nákup na prodejně a individuální nabídku). Do rozvoje, včetně školení zaměstnanců, hodlá investovat 220 až 250 milionů korun.

Celá skupina včetně dm Německo dosáhla obratu 10,7 miliardy eur (273 mld.Kč), což odpovídá růstu o 4,3 procenta. V Evropě zaměstnává dm 61 721 spolupracovníků a ve 13 zemích má 3566 prodejen. To je o 102 meziročně více.

Pro kosmetiku čeští spotřebitelé nejčastěji míří do řetězců Teta a Rossmann a právě dm drogerie markt. Silnou pozici mají v kosmetice také přímí prodejci Avon a Oriflame a širokosortimentní prodejny jako Tesco, Kaufland, Lidl, Albert nebo Globus, vyplývá z údajů společnosti GfK.