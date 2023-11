V Česku otevřel fastfood Popeyes. První zájemci čekali ve frontě na sendvič 26 hodin

Trojici populárních zahraničních fastfoodů McDonalds, Burger Kingu a KFC přibyla v Česku nová konkurence. Na pražském Václavském náměstí v pátek otevřel Popeyes, americký řetězec rychlého občerstvení se zaměřením na kuřecí maso. Navzdory deštivému počasí čekaly před pobočkou desítky lidí už několik hodin před otevřením, tři nejvytrvalejší stáli ve frontě dokonce déle než den.

Řetězec původem z amerického New Orleans vznikl v roce 1972, v současnosti má po světě přes 4200 restaurací.

V nabídce sází Popeyes především na smažené a kořeněné louisianské kuře. Mimo svůj vlajkový Chicken Sandwich, který nabízí za 119 korun, láká české zákazníky i na další jižanské speciality, například Cajun hranolky nebo přílohové americké biscuit za 49 korun. Podle oblastního manažera pro Česko a Polsko Marka Blaževiče chce řetězec vnést do Česka "chutě a vůně New Orleans, ale i energii, rytmy a radost amerického jihu".

Dvoupatrová restaurace v horní části Václavského náměstí, v těsné blízkosti svého konkurenta KFC, má být v Česku vlajkovou lodí amerického fastfoodu. "Tomu odpovídá i téměř 700 metrů podlahové plochy a přes 100 míst k sezení," vypočítal Blaževič. Na vstup na tuzemský trh se podle něj společnost chystala necelý rok.

Slavnostní otevření v oranžových barvách proběhlo v deset hodin dopoledne. Popeyes nové zákazníky lákal na sendviče zdarma, které získala první stovka z nich. První hloučky lidí se postavily do fronty v dešti kolem páteční sedmé hodiny ranní, někteří si kromě teplého oblečení přibalili i skládací židle.

Třem nejhorlivějším, kteří si dokázali udržet přední pozice, pak zástupci Popeyes rozdali poukázky na kuřecí sendviče po celý rok. Výherci se postavili do fronty už ve čtvrtek po osmé hodině ranní, tedy celkem 26 hodin před slavnostním otevřením.

"Byla jsem na to prostě zvědavá, to počasí se dá vydržet. O Popeyes jsem sice neslyšela, ale kuře a vůbec fastfoodové jídlo mi chutná. Chci zjistit, jestli je lepší než KFC, tak si zkouším ten sendvič vystát, jestli ho dostanu zdarma," řekla studentka Martina, která se do fronty zařadila po osmé hodině ráno.

"Popeyes je pro mě pojem. Už jsem ho dřív navštívil v zahraničí, tak jsem byl zvědavý, jak to řetězec pojme tady v českých podmínkách," popsal další ze zákazníků, student Filip.

Otevřením pražské restaurace plánuje Popeyes vytvořit desítky pracovních míst, momentálně jich má v Česku asi stovku. Během několika měsíců se síť zároveň chystá otevřít nejméně dvě další restaurace - jednu v centru Brna a další na dopravní tepně nedaleko Prahy.

