Němec opakovaně podváděl u samoobslužné pokladny. V Česku se to neděje, tvrdí řetězce

před 5 hodinami

Muž položil na váhu telecí játra, ale namarkoval je jako levnější zeleninu. České řetězce zaměňovaní zboží na samoobslužných pokladnách zatím nezaznamenaly.

Mnichov - Rekordní pokutu uložil soud v německém Mnichově za krádeže u samoobslužných pokladen. Průběh podvodu byl vždy stejný - muž položil na váhu telecí játra a namarkoval je jako zeleninu.

Muže chytili při činu a ten se přiznal. Pohnutky ke čtyřem krádežím, při nichž pokaždé obchod ošidil o 13 až 47 eur, však uvést nedokázal. O případu informoval server Spiegel.de.

Okresní soud v Mnichově muže odsoudil k pokutě 208 tisíc eur (téměř 5,3 milionu korun), přičemž její výši odvodil od měsíčních příjmů muže ve výši nejméně 24 tisíc eur (přes 600 tisíc korun). Rozsudek je pravomocný. Mluvčí mnichovského soudu Klaus-Peter Jüngst řekl, že odsouzený se proti rozsudku neodvolal.

České řetězce zaměňovaní zboží na samoobslužných pokladnách zatím nezaznamenaly. "S podobným případem jsme se zatím nesetkali, i když vynalézavost některých lidí je veliká. Velmi často je odcizována dekorativní kosmetika, holicí strojky. Výjimku netvoří ani obuv, kdy si zloděj nazuje nové boty a ty staré zandá do krabice," popisuje případy Pavla Hobíková, mluvčí společnosti Globus. Ani Tesco takový případ neeviduje.

Pokud by hodnota ukradeného zboží byla nižší než pět tisíc korun, čin by se v Česku dle trestního zákoníku klasifikoval jako přestupek a zloděj by mohl dostat pokutu až 15 000 korun.