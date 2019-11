Svetr nebo sukni odzkouší osobní avatar. Testuje se přelom v on-line nákupech módy

Německý e-shop s módou Zalando chystá v rámci svého nákupního portálu virtuální novinku. Zákazníkům chce nabídnout možnost odzkoušet si vybrané oblečení prostřednictvím umělé inteligence - a to přímo na trojrozměrném avatarovi, který odpovídá individuálním proporcím každého zákazníka. Slibuje si od toho nižší počet vráceného zboží i náklady za přepravu.

V současnosti se internetovému obchodu Zalando vrací 50 procent objednávek, třetina případů se přitom týká právě špatně zvolené velikosti produktu.

"Přestože e-commerce neustále roste, více než 20 procent lidí se stále zdráhá nakupovat módu on-line - daný kousek totiž nemusí vždy sedět, i přes uvedení velikostních tabulek," dodává firma. Cílem Zalanda je vyvarovat se typické situace, kterou řeší řada e-shopů - tedy když si zákazníci nechají poslat několik velikostí jednoho kusu oblečení a ty, které nesedí, následně zase vrací zpět.

V budoucnu by měl mít zákazník možnost zadat do svého osobního profilu přesné míry a na základě těchto informací mu bude přidělen avatar, který zákazníkovi nejvíce odpovídá. Prostřednictvím tepelné mapy poté avatar zobrazí, jak daný kousek na jeho postavě sedí a kde by případně mohl být větší či menší. "Červené barvy upozorní, kde by položka mohla být příliš těsná, zatímco modré zbarvení ukáže, kde by mohla být příliš volná," popisuje plánované fungování umělé inteligence firma.

"Myšlenka mít při nákupu k dispozici 3D avatara, který je schopen vyzkoušet si a předvést vybrané kousky ve 3D, je něco, na čem v tuto chvíli pracujeme. V současné době ale není k dispozici zákazníkům na žádném trhu," doplňuje pro Aktuálně.cz vedoucí marketingu Zalanda pro Česko Dawid Pożoga.

Avatar je pouze částí chystaného projektu Zalanda zaměřeného na takzvaný iSizing, tedy virtuální mapování velikostí oblečení. Systém by v praxi podle firmy fungoval následovně: konkrétní kousky oblečení budou skenovány ve 3D scanneru, který vygeneruje jejich 3D snímek. Grafické repliky nabídnou přesnější představu o střihu a rozložení švů. Stránka tak bude schopna vygenerovat i menší či větší verzi, kterou avatarovi následně oblékne.

"Momentálně provádíme výzkum hned v několika oblastech: zkoumáme například, jak generovat 3D skenování oblečení, jak nejlépe dostat 3D skeny našich zákazníků na naši platformu či do jaké míry jsou zákazníci ochotni si podobné technologie opravdu osvojit," dodává Pożoga.

Algoritmy používá i konkurence

Zalando využívá umělou inteligenci při on-line nákupech už nyní. V Česku u vybraných kousků fungují poznámky doporučující koupit model v menší či větší velikosti, než značka standardně uvádí. Na jiných trzích si mohou zákazníci vyplnit velikostní profil, na jehož základě je jim doporučena správná velikost oděvu, když na vybrané zboží kliknou. "V Česku není momentálně tato služba k dispozici, v patřičném čase ji ale plánujeme uvést na všech trzích," doplňuje Pożoga.

Velikostní profil ovšem nabízí českým zákazníkům třeba konkurent About You. Při zvolení daného kusu oděvu je možné pomocí několika otázek vybrat i vyhovující velikost. Systém se dotazuje nejen na hmotnost a výšku, ale také na křivky těla, věk nebo i na to, zda zákazník upřednostňuje volnější, nebo naopak těsnější styl. Finální doporučení je založeno na velikosti, kterou si koupili ostatní podobní zákazníci, a na tom, zda ji vrátili.

Systém doporučování oblečení testuje také další z trojlístku největších módních e-commerce hráčů na českém trhu, konkurenční e-shop Zoot. "Funguje to jako takový algoritmus, který vyhodnocuje podle vašich nákupů a brouzdání na stránkách, co vám vyhovuje a líbí se. Tedy nejen značky a velikost, ale i například styl a střih," popisuje krizový manažer firmy Zoot Robert Vojáček pilotní systém, který ale zatím funguje jen na slovenském trhu. "Co se týče obecnějšího zobrazení zboží na webu, tak každý kousek má přidělenou 'karmu', podle toho, jak na něj zákazníci klikají," vysvětluje.

I pro Zoot je klíčová personalizace - tedy to, že zákazník uvidí hned při vstupu na stránky z desetitisíce položek právě ty, které odpovídají jeho vkusu a stylu. "Tady již pracujeme na vývoji ideálního řešení. Například chceme výrazně zjednodušit vydání zboží, které by se mělo stát jakýmsi zážitkem. K tomu by měla sloužit například mobilní aplikace," uvádí Vojáček pro Aktuálně.cz s tím, že je i tak stále potřeba si zboží osobně "osahat".

Zoot má, na rozdíl od konkurence, v Česku síť výdejen a v září oznámil, že je plánuje rozšířit do dalších měst s osídlením okolo 20 tisíc obyvatel.

Boj o české zákazníky

Trojice e-commerce hráčů prodávajících v Česku oblečení - Zalando, Zoot a AboutYou - oslovuje podle výzkumu společnosti Acomware s agenturou Ipsos a Vysokou školou ekonomickou přibližně 11 až 15 procent českých zákazníků. Oblečení přitom nakupuje po internetu již 77 procent Čechů.

Zoot loni nezvládl financování, zadlužil se a dostal se do potíží. Má asi tři stovky věřitelů a jeho dluhy dosahují 761 milionů korun. Firma chce k očištění od dluhů využít reorganizaci. Její vedení považuje za zásadní, že se provozní náklady snížily o více než polovinu, otevřela vlastní prodejnu v Praze na Černém Mostě a začala prodávat vlastní značky.

Z průzkumu dále vyplývá, že Češi nakupují módu na internetu nejvíce u společnosti H&M a zadlužený Zoot v trojlístku dohání německý e-shop About You. Ten dosáhl v letech 2018/2019 obratu 461 milionů eur, což odpovídá ročnímu objemu transakcí přes 2,3 miliardy eur (asi 58,7 miliardy korun).

Zisk e-shopu Zalando před úroky a zdaněním v uplynulém čtvrtletí činil 6,3 milionu eur, v přepočtu přes 160 milionů korun, zatímco před rokem firma hospodařila ještě se ztrátou 38,9 milionu eur. Tržby se Zalandu zvýšily přes čtvrtinu na 1,52 miliardy eur (skoro 39 miliard korun). V posledním čtvrtletí ale firma očekává slabší růst tržeb.