Kaufland v Česku spustí e-shop. Od poloviny dubna nabídne zboží od stovek prodejců

Online prostředí v Česku se opět rozroste. Německý obchodní řetězec Kaufland zde 12. dubna spustí takzvané online tržiště. Společnost to v úterý uvedla v tiskové zprávě. Potraviny však platforma nenabídne, podobně jako například Lidl bude prodávat položky z kategorií bydlení, elektronika, móda či bydlení, a to zhruba od dvou tisíc prodejců.

Nakupování online Čechům jde, e-shopům se v tuzemsku daří. To láká i mnohé obchodní řetězce, které postupně testují prodej také v online prostředí. Nově se k nim připojuje německá společnost Kaufland, která od poloviny dubna slibuje miliony nepotravinových položek na doméně Kaufland.cz.

Portál má fungovat na modelu marketplace, tedy online tržiště. To znamená, že společnost nabídne prostor, kde internetoví prodejci, kterých má v současnosti nasmlouvaných na dva tisíce, nabízejí své produkty pod svým vlastním jménem. "Zákazníci pak zboží obdrží přímo od prodejce," vysvětluje společnost v tiskové zprávě. Veškerou záštitu a zákaznickou podporu však zprostředkovává Kaufland.

Platit bude zpočátku možné pomocí platební karty či prostřednictvím služby PayPal.

Již fungující německý e-shop Kaufland.de je jedním z nejrychleji rostoucích marketplace v Německu a nabízí zboží od 9000 prodejců. Před několika týdny bylo online tržiště Kauflandu spuštěno také na Slovensku.

Minulý rok spustilo svůj provoz v Česku i polské Allegro, které koupilo e-shopy společnosti Mall Group. Je jedno z dvaceti největších e-commerce platforem na světě. Jedničkou je Amazon.

Z českých maloobchodních prodejen provozuje svůj e-shop například Tesco. To bylo v tuzemsku prvním řetězcem, který se do online prostředí v roce 2012 pustil. O pár let později ho následoval i Rohlík a Košík, který částečně nabízí vybraný sortiment značky Kaufland. S vlastním e-shopem se k nim v roce 2017 přidal i Lidl, který však stejně jako Kaufland nabízí jen nepotravinářské zboží.

Svůj e-shop provozuje také značka Coop a testovací verzi nabízí v některých městech také Penny Market, Albert a nově také Billa.

Společnost Kaufland patří do německé maloobchodní společnosti Schwarz Gruppe, která v Česku provozuje také značku Lidl. Řetězec Kaufland v uplynulém finančním roce, který trval od 1. března 2021 do 28. února 2022, meziročně zvýšil v Česku čistý zisk zhruba o 14 procent na 3,3 miliardy korun. Tržby firmě vzrostly přibližně o miliardu korun na 58,8 miliardy korun.