Inspektoři opět našli jedovatá jablka z Polska. Letos je to už popáté, co Češi utráceli za pesticidy

Letos je to už popáté, co se polská jablka s několikanásobně vyšším obsahem pesticidů prodávala ve velkých obchodních sítích v Česku.

Brno - Potravinářští inspektoři opět odhalili jablka s pesticidy v tuzemské tržní síti, která pocházela z Polska. Kontroloři je tentokrát našli v dvoukilových baleních v řetězci Tesco.

Kontroloři našli pesticidy v dvoukilových baleních Jablek zelených, odrůda Golden Delicious (označení šarže - LOT: 509/05/18T). Na obalu byl vyznačen dodavatel potraviny P+P spol. s r.o., Praha.

"Výsledky z akreditované laboratoře potvrdily u jablek nadlimitní přítomnost pesticidu bifenthrin. Nejvyšší povolený limit pro přítomnost tohoto pesticidu je pro jablka 0,01 miligramů na kilogram (mg/kg), rozbor ale potvrdil přítomnost pesticidu v množství 0,062 mg/kg," uvedl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva.

Pesticidy jsou chemikálie, které používají zemědělci k hubení živočišných a rostlinných škůdců. Jejich používání však škodí i zdraví člověka.

Stejný problém zjistila inspekce u polských jablek už několikrát, tento rok to bylo již popáté. V předchozích případech se jedovatá jablka dostala několikrát do obchodní sítě Makro, jednou do společnosti Ahold (provozuje prodejny Albert) a našla je i ve velkoobchodní provozovně big.fresh.fruit.

Inspekce vložila čerstvě zjištěné informaci do evropského systému rychlého varování RASFF a s Teskem zahájí správní řízení.