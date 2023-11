Kontrola odhalila sýr s bakterií. Prodával se hlavně v menších obchodech a Kauflandu

Na český trh se dostalo 100 kilogramů francouzského sýra Morbier, který by mohl obsahovat bakterii Escherichia coli, která může způsobit závažné střevní potíže. Prodával se hlavně v menších prodejnách a řetězci Kaufland. Do distribuce se dostal v září a říjnu, většina produktů se z prodeje stáhla, část se prodala. V tiskové zprávě to uvedla Státní veterinární správa (SVS).

Vyrobená šarže byla podle veterinární správy rozdělena do menších šarží s různými daty minimální trvanlivosti. Jde o produkt výrobce Fromagerie Monnin z Francie. Dodavatelé ho dováží ve velkých baleních a následně se porcuje. "Zákazníci, kteří výrobek zakoupili, by jej v žádném případě neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě nákupu," uvedla SVS. Bakterie v lidském tele produkuje toxin, který představuje riziko vzniku onemocnění. Projevuje se jako vodnatý nebo krvavý průjem. Konzumace potraviny obsahující bakterii je nebezpečná hlavně pro zranitelné skupiny, jako jsou malé děti, staří a nemocní lidé nebo těhotné ženy.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!