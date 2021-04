Češi nadšeně vyrazili do otevřených obchodů. Mnohde čekali fronty, limity platí dál

Češi hned po obnovení provozu vybraných obchodů vyrazili na nákupy, sháněli zboží hlavně pro děti. Kupovali ale také doplňky do domácnosti či kancelářské potřeby. Někteří lidé ovšem měli zmatek v tom, které prodejny výjimku z vládního rozhodnutí mají a kde je otevřeno. Prodejci po ukončení nouzového stavu nezrušili ani bezpečnostní opatření, mezi něž patří i omezení počtu zákazníků na prodejně.

Nouzový stav od pondělí skončil a vláda znovu povolila prodej dětského oblečení a obuvi či papírenského zboží. Rozhodnutím zdůvodnila návratem části dětí do škol. Otevřeno mohou znovu mít také čistírny, prádelny, zámečnictví nebo provozovny oprav zařízení pro domácnosti. Fungovat smějí farmářské trhy.

Mnozí zákazníci, které oslovila agentura ČTK, si udělali plán, do kterých obchodů půjdou a zjišťovali, kde mají otevřeno. Někteří lidé ale automaticky počítali, že všechny prodejny, kde mají dětské zboží, budou v provozu.

Zatímco do obchodního domu Ládví po zahájení provozní doby zatím příliš zákazníků nezavítalo, například v obchodním centru Letňany bylo lidí více. Vyrazilo do něj mnoho rodičů se svými dětmi, jejich první cesty vedly do prodejen bot.

Fronty se tvořily u některých retail parků, a to před prodejnami s domácími potřebami a dětským oblečením.

Omezení nekončí

Ani po ukončení nouzového stavu obchodníci nepřestali dodržovat opatření, které jim již dříve nastavil protipandemický systém PES. Dále tak dbají například na omezení kapacity na 15 metrů čtvereční plochy na jednoho zákazníka, potvrdili pro on-line deník Aktuálně.cz oslovené obchodní řetězce.

"V našich prodejnách jsou nadále v platnosti všechna nastavená bezpečnostní opatření," říká mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. Všechny prodejny jsou podle něj vybaveny ručními počitadly, používanými například v letecké dopravě. "Ty využívají naši zaměstnanci nebo příslušníci bezpečnostní agentury a které jim umožňují monitorovat počet nakupujících tak, aby nepřesáhl určený limit. Ve vybraných prodejnách také aktuálně testujeme monitorování počtu zákazníků prostřednictvím kamerového systému," dodává Myler.

"Dnešním dnem jsme navrátili otevírací dobu prodejen do 22 hodin, zařadili do prodeje papírenské výrobky a dětské oblečení. Omezení počtu zákazníků v prodejně trvá i nadále," potvrzuje za Kaufland Renata Maierl. Omezení nadále dodržuje i řetězec Billa.

"Bezpečnost a zdraví našich zákazníků a zaměstnanců jsou pro nás prioritou. Proto s ohledem na epidemiologickou situaci dodržujeme i po skončení nouzového stavu všechna opatření, jako například omezení počtu zákazníků na prodejně, a podobně," doplňuje za prodejny Penny Market mluvčí Tomáš Kubík.

"Aktuálně platná nařízení samozřejmě dál dodržujeme, včetně omezení počtu zákazníků na prodejně," uvádí za Globus Lutfia Volfová. "Díky svým rozlehlým plochám je možnost dodržování dvoumetrových odstupů mezi zákazníky v našich hypermarketech pohodlné. Případné shluky na ploše obchodů korigují manažeři front," připomíná.