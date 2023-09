Billa spustila plnou verzi svého e-shopu. Rozváží zatím do tří velkých měst a okolí

Obchodní řetězec Billa v úterý spustil plnou verzi svého e-shopu. Místa, kam rozváží, jsou však zatím omezena. Kromě Prahy a Brna je možné si online objednat do Mladé Boleslavi či Nymburka. Po celém Česku Billa plánuje službu rozšířit do roku 2025.

Billa v rámci e-shopu avizuje doručení nákupu za tři hodiny s dopravou zdarma. Nákup je možný od hodnoty 500 korun.

Pilotní verzi spustil řetězec už v březnu. Během této testovací fáze doručil celkem 28 643 objednávek, nejčastěji lidé nakupovali banány, pivo, rajčata, hroznové víno a bagety. Typickými zákazníky e-shopu Billa jsou podle vedoucího e-commerce Petra Toupala mladé rodiny s dětmi.

Z českých maloobchodních prodejen provozuje svůj e-shop například i Tesco. To bylo v tuzemsku prvním řetězcem, který se do online prostředí v roce 2012 pustil. O pár let později ho následoval i Rohlík a Košík, který částečně nabízí vybraný sortiment značky Kaufland. S vlastním e-shopem se k nim v roce 2017 přidal i Lidl, který však stejně jako Kaufland nabízí jen nepotravinářské zboží.

Svůj e-shop provozuje také značka Coop a testovací verzi nabízí v některých městech také Penny Market a Albert.

Billa je společně s potravinovým řetězcem Penny Market součástí německé skupiny REWE. Obrat potravinového řetězce Billa loni v České republice dosáhl přibližně 38,2 miliardy korun, meziročně vzrostl z 36,5 miliardy korun.