Billa otevírá obchody na benzinkách OMV. Podobně už funguje na Slovensku

Kdo přijede tankovat k čerpacím stanicím OMV, přímo na místě bude moci nakoupit v prodejně Billa. První takový obchod pod značkou Viva Billa otevírá řetězec na benzince Praha Strakonická. Spolupráci oznámila společnost ve čtvrtek. Zákazníkům nabídne přes tisíc položek včetně čerstvého pečiva, kávy, ovoce a zeleniny. Podobně už v Česku spolupracuje s konkurenčními benzinkami Shell.

K obchodu Viva Billa na pražské čerpací stanici Strakonická mají do konce letošního roku přibýt ještě další tři. Potravinami bude řetězec benzinky OMV zavážet třikrát týdně z centrálního skladu v Modleticích u Prahy.

Billa avizuje, že na prodejnách bude možné koupit čerstvé potraviny především od českých dodavatelů. Nabídka bude zahrnovat ovoce, zeleninu, uzeniny, sýry či nápoje, pečivo a drogerii včetně privátních značek. "Naším cílem bylo nabídnout široký a zároveň pečlivě vybraný sortiment potravin, který zákazníkům ušetří čas," uvedl generální ředitel OMV Daniel Vasilache.

V současné době už prodejny Viva Billa fungují na Slovensku. Obchodní řetězec jich v zemi provozuje více než desítku. V Česku spolupracuje také s benzinkami Shell. Prodejny Billa Stop & Shop dostupné na polovině těchto stanic nabízí základní výběr potravin dostupný 24 hodin po celý týden.

Billa také v září spustila plnou verzi svého e-shopu. Místa, kam rozváží, jsou však zatím omezena. Kromě Prahy, Brna a Mladé Boleslavi je možné si online objednat i do jejich okolí, například do Nymburka, Černošic či Říčan. Po celém Česku plánuje službu rozšířit do roku 2025.

Obrat potravinového řetězce loni v Česku dosáhl přibližně 38,2 miliardy korun, meziročně vzrostl z 36,5 miliardy korun. Ve středu společnost otevřela také novou prodejnu v modernizovaném konceptu v Říčanech u Prahy, do konce roku 2028 plánuje síť rozšířit o dalších 80 kamenných poboček.