Na přiznání penze dál marně čekají desítky tisíc lidí. Ubývá jich, ale jen pozvolna

Počet seniorů, kteří marně čekají na přiznání důchodu, se postupně snižuje. Podle nových dat České správy sociálního zabezpečení ale jen pozvolna. Na penzi stále čeká déle než tři měsíce na 22 tisíc českých seniorů. Sociální správa totiž žádosti nestíhá kvůli velkému zájmu v zákonné lhůtě vyřizovat. Části seniorů tak kvůli prodlevě úřadu stále hrozí, že se ocitnou zcela bez příjmu.

V Česku loni vznikla mimořádná situace - penze přiznané v roce 2022 totiž byly díky mimořádným valorizacím vyšší než ty přiznávané letos. A to dokonce do takové míry, že se loni vyplatilo požádat o předčasný důchod, který za běžných podmínek naopak penzi krátí.

Tento stav dle očekávání strhl u seniorů na konci roku lavinu zájmu o odchod do důchodu. V dubnu sociální správa oznámila, že kvůli vysokému počtu podaných žádostí o předčasný důchod na konci loňska prodloužila dobu jejich zpracování. Jen v letošním prvním čtvrtletí bylo podáno bezmála 100 tisíc nových žádostí o důchod, obvyklý počet za celý rok se přitom pohybuje kolem 200 tisíc.

To v kombinaci s vyřizováním loňských valorizací penzí a výchovným podle úřadu představuje pro jeho zaměstnance extrémní zátěž.

"Dvě řádné valorizace, do toho tři mimořádné, do toho předčasné odchody do důchodů a ještě výchovné. Tolik toho nikdy v minulosti nebylo. A kapacity, které umí počítat a vyměřovat důchody, jsou na správě personálně omezeny, i když jsme se je snažili posílit už od loňského podzimu," uvedl pro Aktuálně.cz ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zákon stanovuje pro vyřízení žádosti o důchod lhůtu 90 dní. V současnosti lidé čekají v průměru již kolem 100 dní - někteří kratší dobu, jiní ovšem výrazné déle. Začátkem května Hospodářské noviny (HN) uvedly, že lidí, kteří čekají déle, než je zákonná lhůta, bylo v polovině dubna přes 25 tisíc. "Aktuálně se v pásmu nad 90 dnů nachází 22 tisíc žádostí o starobní důchod," upřesňuje pro Aktuálně.cz tisková mluvčí sociální správy Jitka Drmolová.

Dodává, že z čekajících si 18 tisíc lidí zažádalo o důchod předčasný. Kolik z nich žádalo o okamžitou výplatu, ale mluvčí neuvádí. Lidé, kteří žádají o předčasný důchod, tak totiž často činí takzvaně bez výplaty, tedy ještě v době, kdy pracují.

Část seniorů ale již v zaměstnání skončila a s výplatou od státu počítá. Těm tedy hrozí výpadek příjmu. Podle HN mohlo být takových lidí v polovině dubna asi 15 tisíc.

Senioři, kteří již skončili v práci a čekají na výplatu prvního důchodu, by si navíc měli sami platit zdravotní pojištění. Zaměstnavatel to totiž za ně již neudělá. Minimální pojistné v současnosti činí 2336 korun měsíčně.

Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vyzývá všechny pojištěnce, u kterých není znám plátce pojistného, aby doložili, kdo za ně pojištění hradí. "Pokud plátce není znám, má pojišťovna ze zákona povinnost požadovat po pojištěnci platbu za osobu bez zdanitelných příjmů. Jiným způsobem tedy pojišťovna bohužel nemůže postupovat ani v těchto případech," vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Pokud se ale podle ní následně zpětným přiznáním důchodu prokáže, že byl za pojištěnce plátcem pojistného v daném období stát, tak vzniklý přeplatek po podání žádosti pojišťovna klientům vrací. "Po zpětném doložení výměru, to znamená doklad, že plátcem pojistného nebyl pojištěnec, ale stát, se škrtá i případně vzniklé penále, které by teoreticky na dluhu mohlo vzniknout," dodává Plívová.

Zkuste zákaznickou linku, radí stát

Stát, který zvýšený počet žádostí o důchod očekával dlouhou dobu předem, však lidem marně čekajícím na přiznání penze mnoho možností nenabízí.

"Snažíme se dělat to, že když jsou lidé opravdu v naléhavé, složité situaci, aby se obraceli na zákaznickou linku. Snažíme se tyto žádosti vyřídit přednostně tak, aby lidé například do týdne výměru dostali a s tím také peníze. Ty pak dostanou i zpětně, takže o ně nepřijdou. Ale chápu, že to pro ně vytváří nepříjemnou situaci a tlak," dodal pro Aktuálně.cz Jurečka.

Kolik lidí přiznání penze na sociální správě urgovalo, mluvčí Drmolová neuvedla. Počátkem května bylo podle HN těchto lidí 2400.

Sociální správa nyní čeká, až se počty sepisovaných žádostí vrátí do normálu. "Během května 2023 lze ještě předpokládat sepisování žádostí o předčasný důchod, které byly uplatněny v loňském roce, následně by se již měly počty sepisovaných žádostí snížit, což bude příznivě ovlivňovat stav agendy a rychlost jejího vyřizování," odhaduje Drmolová.

Lidem, kteří se do důchodu chystají letos, pak sociální správa doporučuje, aby maximálně využili možnost podat žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem. "Tím lze zajistit plynulý přechod k finančnímu zabezpečení formou důchodu namísto výplaty ze zaměstnání," doplnil úřad.