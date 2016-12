Končí poslední termín pro výplatu anonymních vkladních knížek

před 7 minutami

Platnost anonymních vkladních knížek skončila podle zákona k 31. prosinci 2002, ale Česká spořitelna lhůtu pro výplatu peněz několikrát prodloužila.

Praha - Na anonymních vkladních knížkách České spořitelny, jejichž výplata skončí definitivně s rokem 2016, stále zůstává 1,785 miliardy korun. Zájem o výplatu na konci roku vzrostl, jen za dnešek si lidé nechali vyplatit z téměř 2000 knížek celkem 7,7 milionu korun.

"Celý tento týden pozorujeme nárůst ve výběrech, v předchozím období lidé rušili v průměru 500 knížek denně, v posledních dnech se zájem o vyzvednutí vkladů zdvojnásobil až ztrojnásobil. Poslední den pro výplatu je sobota, klienti mohou ještě přijít do našich víkendových poboček," uvedla mluvčí spořitelny Klára Pačesová

Platnost anonymních vkladních knížek podle zákona o bankách skončila na konci roku 2002, ale spořitelna lhůtu pro výplatu peněz několikrát prodloužila.

Podle zákona promlčené vklady propadají bance a banka je nemusí vyplácet. Česká spořitelna se rozhodla věnovat peníze české společnosti prostřednictvím Nadace Depositum Bonum, kterou v roce 2012 založila. Nadace se s vkladem 1,45 miliardy korun stala největší nadací v ČR. Zaměřuje se na zlepšení úrovně vzdělání, zejména v technických a přírodních vědách.

Z částky, kterou Česká spořitelna do nadace v roce 2013 nepřevedla, vznikla rezerva pro klienty, kteří si ještě přijdou vyzvednout vklady i po zákonem daném termínu. Ke konci září 2016 tvořila tato rezerva zhruba 260 milionů korun. Zbytek rezervy, tedy tuto částku sníženou o vyzvednuté vklady do konce roku 2016, převede spořitelna opět do majetku Nadace Depositum Bonum.

V závěru roku 2002, kdy skončila platnost anonymních vkladních knížek, evidovala banka anonymní vkladní knížky s objemem 120 miliard korun.

autor: ČTK