Jakou stavební spořitelnu si vybrat? Rozdíly jsou minimální, ukazuje porovnání

Maximální úroková sazba, roční paušál i vstupní poplatek se liší jen minimálně. Ukazuje to porovnání stavebních spořitelen na českém trhu. Ve srovnání se spořicími účty v bankách nabízejí stavební spořitelny zpravidla vyšší úročení vkladů, ovšem klienti spořitelen jsou smluvně zavázáni ukládat peníze šest let, zatímco u spořicích účtů je mají okamžitě k dispozici.

Praha – Stavební spořitelny na českém trhu nabízejí maximální úrokovou sazbu u vkladů mezi 3,2 a 3,38 procenta. Rozdíl v nabízeném úročení je tak mezi spořitelnami minimální. Vyplývá to z analýzy, kterou zpracovala poradenská společnost Chytrý Honza.

K maximálnímu zúročení je ovšem podle analýzy potřeba ukládat alespoň 20 000 korun ročně, aby klient získal státní podporu 2000 korun za rok. Pokud klient tuto částku za rok neuloží, nemá nárok na plnou státní podporu a podle pravidel spořitelen ani na maximální úrokovou sazbu.

V maximální úrokové míře je započítán spořitelnami garantovaný úrok ve výši jednoho procenta. Modrá pyramida a Českomoravská stavební spořitelna ale podle analýzy garantují pouze polovinu a tu druhou slibují v případě ročního vkladu alespoň šest procent z cílové částky, respektive pravidelného měsíčního ukládání.

Nejčastější poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je jedno procento z cílové částky. Podle analýzy pouze u Modré pyramidy, která jediná nabízí více tarifů, se mění právě podle něj. Zadarmo mají u Modré pyramidy spoření lidé nad 55 let a děti do 10 let. Stavební spořitelna České spořitelny má zase fixních 495 korun za zřízení smlouvy online.

"Ve finančním portfoliu každého z nás by stavební spoření nemělo chybět. Jedná se o výhodný spořicí produkt, který při plnění podmínek nabízí státní podporu a velmi dobré zhodnocení bez rizika," uvedl hlavní ekonom Chytrého Honzy František Bostl.

Zároveň ale upozornil, že dnes již mohou s minimálním rizikem dosahovat mnohem lepších výsledků dobře sestavená konzervativní portfolia podílových fondů.

Ve srovnání s bankami a jejich spořicími účty nabízejí stavební spořitelny zpravidla vyšší úročení vkladů. V případě spořitelen jsou ovšem klienti smluvně zavázáni spořit šest let, zatímco u spořicích účtů mají klienti peníze okamžitě k dispozici.

Stavební spořitelny půjčily letos ke konci listopadu téměř 47 miliard korun, což je meziroční růst o pět procent. Zájem o nové smlouvy o stavebním spoření stoupl o čtyři procenta, spořitelny uzavřely přes 433 000 smluv.

SS České spořitelny Modrá pyramida SS Raiffeisen SS Wüstenrot SS ČMSS Maximální úroková sazba: 3,34 % 3,38 % 3,33 % 3,30 % 3,20 % Podmínky pro splnění maximální úrokové sazby: měsíční vklad 1 700 Kč nebo 20 400 Kč ročně pro využití maximální státní podpory 2.000/rok tj. 10 % max. z vkladu 20 000/rok + úroková sazba z vkladů 1 % měsíční vklad 1 700 Kč nebo 20 400 Kč ročně pro využití maximální státní podpory 2000/rok tj. 10 % max. z vkladu 20 000/rok + úroková sazba z vkladů 1 % měsíční vklad 1 700 Kč nebo 20 400 Kč ročně pro využití maximální státní podpory 2 000 /rok tj. 10 % max. z vkladu 20 000 /rok + úroková sazba z vkladů 1 % měsíční vklad 1 700 Kč nebo 20 400 Kč ročně pro využití maximální státní podpory 2 000/rok tj. 10 % max. z vkladu 20 000/rok + úroková sazba z vkladů 1,1 % měsíční vklad 1 700 Kč nebo 20 400 Kč ročně pro využití maximální státní podpory 2 000/rok tj. 10 % max. z vkladu 20 000/rok + úroková sazba z vkladů 1,1 % Základní úroková sazba z vkladů: 1% 0,5% + 0,5% ročně bonus při vkladu ve výši 6 % ze sjednané cílové částky 1% 1% (1,1%) 0,5% + 0,5% při pravidelném měsíčním spoření Aktuální nabídky: 495 Kč za sjednání stavebního spoření onlinedárky pro děti do 3 let župan, 3-15 let batoh zvýhodněné poplatky za uzavření smlouvy pro děti a seniory sleva 50 % za uzavření smlouvy online bonus +0,1 % k úrokové sazbě z vkladů prémie 0,5 % (max. 2000 Kč) při založení stavebního spoření a souběžně sjednaného nezjištěného meziúvěrů; 50% sleva (max. 1000 Kč) z úhrady za uzavření smlouvy pro děti a mladistvé do 21 let Poplatek za uzavření smlouvy: 1 % z cílové částky/495 Kč online 0 až 1 % dle tarifu 1 % z cílové částky 1 % z cílové částky 1 % z cílové částky Aktuální spořicí tarify: v nabídce je jeden spořicí tarif Moudré spoření - "standardní" tarif Spoření třetího věku - pro účastníky 55 let+ uzavření smlouvy 0,- Mopísek - do 10 let věku, uzavření smlouvy 0,- cílová částka max.150.000,-Kč Mopísek Junior - 11-21let, 50% sleva na poplatek za uzavření smlouvy v nabídce je jeden spořicí tarif v nabídce jeden spořicí tarif v nabídce jeden spořicí tarif Poplatek za vedení vkladového účtu: 310 Kč 300 Kč 320 Kč 324 Kč 330 Kč Sankce za předčasné ukončení smlouvy 0,5 % z cílové částky 1 % z cílové částky 1 % z cílové částky 0,9 % z cílové částky 0,5 % z cílové částky Pojištění vkladu: 100 % do výše 100 000 eur

autor: ČTK