Kalkulačka nemocenské a pravidla "izolačky". Kolik dostanete, když to raději vyležíte

Nárok na náhradu mzdy za nemoc, izolaci či nařízenou karanténu mají zaměstnaní lidé. Od 1. do 14. dne nemoci dostávají peníze ve formě náhrady mzdy od zaměstnavatele, a to za každý pouze pracovní den.

Náhradu mzdy musí zaměstnavatel vyplatit v nejbližším termínu pravidelné výplaty, hned jak obdrží neschopenku od lékaře.

Od 15. dne vyplácí takzvané "nemocenské", tedy dávku nemocenského pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení. A to za každý kalendářní den, tedy včetně víkendů.

Výše náhrady mzdy, případně nemocenské je 60 procent vyměřovacího základu od 1. do 30. dne nemoci a 66 procent od 30. do 60. dne nemoci. Pokud je zaměstnanec uznán práce neschopným ještě déle, dostane od 61. dne 72 procent denního vyměřovacího základu. Nemocenské je vypláceno za každý kalendářní den. Maximální délka nemocenské je 380 dní.

Výpočet vyměřovacího základu pro účely náhrady mzdy od zaměstnavatele a nemocenské od sociální správy je složitý. Odvíjí se od průměrného hodinového hrubého výdělku za poslední čtvrtletí (najdete ho na výplatní pásce), ten se však ještě snižuje třemi redukčními hranicemi. Teprve pak se redukuje 60 procenty. Proto je výhodně zjistit jeho výši na naší speciálně vytvořené kalkulačce.

Ale pozor: Výpočet náhrady mzdy na kalkulačce nezohledňuje současnou právní úpravu na měsíce březen a duben 2021 pro osoby, které se kvůli covid-19 ocitnou v izolaci nebo v karanténě. Ty dostanou víc a platí pro ně v současnosti následující:

Zaměstnanci, kteří šli do karantény či izolace od začátku března, dostávají k náhradě mzdy či platu za den od 260,60 do 370 korun po dobu 14 dnů. Celková částka s tímto bonusem nesmí přesáhnout 90 procent jejich průměrného výdělku. Náhradu i příspěvek, který se nazývá "izolačkou", vyplácejí zaměstnavatelé, zatím jen do konce dubna. Výdaje na bonus si odečtou od sociálních odvodů.

Sociální správa chystá pro zaměstnavatele návod, jak by měli postupovat při zpracování mezd za březen, kdy začnou bonus vyplácet. "Izolačka" má motivovat zaměstnance, aby zůstávali doma a nešířili dál virus covid-19.

Platící podnikatelé dostanou peníze až od 15. dne

Lidé zaměstnaní na dohody nebo osoby samostatně výdělečně činné nárok na nemocenskou nemají. Tedy pokud si dobrovolně neplatí nemocenské pojištění. Takových plátců je ale jen asi desetina z celkového počtu živnostníků.

Minimální platba na dobrovolné nemocenské pojištění je do konce letošního roku 147 měsíčně. To odpovídá vyměřovacímu základu 7 tisíc korun měsíčně. Z toho je pak případně nemocnému podnikateli od 15. do 30. dne nemoci vypláceno ze státní kasy 60 procent, což je v případě minimálního pojistného 125 korun denně.