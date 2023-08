Hypotéky dál zlevňují. Nejvíce ty s fixací na tři roky, ukazují nová data

Průměrná sazba hypoték na počátku srpna klesla na 6,19 procenta z červencových 6,24 procenta, snížila se tak třetí měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"Nabídkové hypoteční sazby bank klesají již třetí měsíc po sobě. Pokles proti minulému měsíci byl však opět jen v řádu setin, a od května tak činil pokles jen 0,13 procentního bodu. Jde tak stále spíše o kosmetické úpravy než o nějakou dramatickou změnu trendu směrem k nižším sazbám," uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Pokles sazeb od letošního května tak představuje u splátky hypotéky 3,5 milionu korun se splatností 20 let rozdíl 276 korun.

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,19 procenta klesla o 118 korun na 22 950 korun.

"Splátka hypotečního úvěru klesá stejně jako průměrná nabídková sazba třetí měsíc v řadě. Pod hranici 23 .000 korun se průměrná měsíční splátka hypotéky dostala naposledy v říjnu loňského roku, kdy při průměrné nabídkové sazbě hypoték 6,2 procenta činila 22 991 korun," dodal Sýkora.

Nejvýrazněji zlevnily v uplynulém měsíci hypotéky fixované na tři roky, a to o osm bodů. U hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti klesla průměrná sazba na 6,2 procenta a u hypoték pro mladé do 36 let (se zástavní hodnotou nemovitosti nad 80 procent) na 6,48 procenta.

O sedm bodů se snížila průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let. U hypoték se zástavní hodnotou nemovitosti do 80 procent klesla na 5,92 procenta a u hypoték pro mladé na 6,2 procenta. Pět bodů odepsaly hypotéky s desetiletou fixací, a to na 6,03 procenta u hypoték se zástavní hodnotou nemovitosti do 80 procent. Sazby hypoték fixovaných na jeden rok klesly pouze o jeden bod, a to na 6,6 procenta, respektive 6,09 procenta.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na srpnovém zasedání ponechala v souladu s očekáváním úrokové sazby opět beze změny. Základní úroková sazba tak již více než rok zůstává a zřejmě ještě nějakou dobu zůstane na sedmi procentech. Vyhlídky na snižování úrokových sazeb hypoték tak nejsou příliš pravděpodobné.

"Tak jako ČNB na počátku srpna neučinila žádnou změnu ve vyhlašovaných sazbách, tak logicky ani banky nepřistupují k nějakému výraznějšímu snižování hypotečních sazeb. A tak jedinými hybnými silami, které roztáčejí kola hypotečního trhu, zůstávají snižující se ceny nemovitostí a zmírnění omezujícího limitu DSTI," upozornil Sýkora.

S platností od 1. července totiž zrušila ČNB limit ukazatele DSTI, který určoval, jaký nejvyšší podíl může mít celková měsíční splátka úvěru na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.