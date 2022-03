Zlevnění byl jen výkyv, cena pohonných hmot opět roste. Nafta zdražila o korunu

Ceny pohonných hmot v Česku opět rostou. Nafta na konci minulého týdne stála v průměru 47,06 koruny, to je o korunu a osm haléřů více než předchozí neděli. O něco mírněji pak podražil benzin, když jeho cena stoupla o padesát haléřů na 44,48 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje.

"Obnovení růstu cen pohonných hmot, a to zejména nafty, bylo očekávané. Důvodem bylo opětovné zvýšení cen ropy a velkoobchodních cen paliv na evropském trhu," vysvětluje pro Aktuálně.cz analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. "V nejbližších dnech ještě může nastat další zdražení, a to především u nafty, u které přetrvávají značné celoevropské problémy na straně nabídky," upozorňuje.

Výkyvy cen na trhu s ropou vyvolává jak ruská invaze na Ukrajinu, tak pandemická situace v Číně. Rusko je druhý největší vývozce ropy na světě, Čína zase největší světový dovozce této suroviny.

Minulý týden obchodníky s ropou i palivy na burze v Rotterdamu znervóznil požadavek ruského prezidenta Vladimira Putina, ať země platí Rusku za energie v rublech, a i to, že země EU i G7 takový postup převážněji odmítají. Ceny ropy tak v reakci na tuto situaci rostly.

Začátkem tohoto týdne již ovšem ropa opět zlevňuje. Důvodem jsou pro změnu obavy ze slabší poptávky po pohonných hmotách v Číně. Šanghaj, finanční centrum země, totiž zahájilo dvoufázovou uzávěru ve snaze omezit nárůst počtu nově nakažených koronavirem.

"Pokud by tento trend přetrval i v dubnu, tak by pohonné hmoty mohly do konce dubna zlevnit o více než 1,5 koruny," říká k cenám ropy analytik Tomčiak.

Průměrná cena benzinu v Česku rostla nepřetržitě od začátku války na Ukrajině až do 10. března, kdy se pohybovala na rekordní hodnotě 47,26 koruny za litr. Poté začala cena klesat až těsně pod 44 korun v neděli 20. března. Od začátku minulého týdne ale benzin opět zdražuje.

Podobný vývoj zaznamenala také cena nafty. Maxima dosáhla 13. března, kdy litr stál v průměru 49,57 koruny. Následný pokles se zastavil 20. března těsně pod 46 korunami. Od pondělí 21. března průměrná cena dieselu v Česku opět stoupá.

Ministerstvo financí minulý týden v reakci na vysoké ceny pohonných hmot oznámilo odložení plateb daně z přidané hodnoty pro podnikatele v autodopravě do konce letošního října a zároveň prominutí pro celý rok 2022 placení čtvrtletní zálohy u silniční daně.

Vláda také na návrh dopravců zavedla kontroly marží v celém distribučním řetězci pohonných hmot, zrušení povinného přimíchávání biosložky a zrušení silniční daně do 12 tun. Podle dopravců tato opatření ale nezafungovala.