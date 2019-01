Zuckerberg plánuje propojit posílání zpráv přes WhatsApp, Instagram a Facebook

před 5 hodinami

Šéf a zakladatel firmy Facebook Mark Zuckerberg plánuje propojit zasílání zpráv napříč sociálními sítěmi Whatsapp, Instagram a Facebook, napsal deník The New York Times (NYT) s odkazem na zdroje obeznámené s plánem. Jednotlivé aplikace by ale nadále fungovaly samostatně.

Práce na propojení sítí jsou podle listu v rané fázi a završeny by měly být koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. Facebook na dotaz zpravodajského serveru BBC uvedl, že je na začátku "dlouhého procesu". Podle NYT by na jeho konci měl být například uživatel Facebooku schopen poslat zašifrovanou zprávu někomu, kdo má účet pouze na Whatsappu. Díky šifrování by se zpráva neměla zobrazit nikomu kromě obou účastníků konverzace. Facebook čelí opakovanému vyšetřování a kritice ohledně způsobu, jakým zpracovával a uchovával uživatelská data. Plánované komplexní propojení údajů o uživatelích by mohlo pozornost kontrolních orgánů přilákat znovu, domnívá se zpravodajský server BBC. Facebook koupil společnost Instagram v roce 2012 za 715 milionů dolarů (16 miliard Kč) a WhatsApp v roce 2014 za 19 miliard dolarů (428 miliard Kč), připomněla agentura Bloomberg. Zuckerberg je ale doposud nechával fungovat do velké míry jako nezávislé firmy.