Změna operátora za dva dny a s nižší pokutou. Poslanci schválili cestu k nižším cenám

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi se zřejmě sníží a zkrátí se také lhůta pro převod telefonního čísla. Předpokládá to novela o elektronických komunikacích, kterou schválila Sněmovna. Změny by měly vést podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku pomoci k poklesu cen.

Předlohu ještě musí posoudit Senát a následně podepsat prezident.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi klesne podle novely z 20 procent na pět procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora se zkrátí z deseti dnů zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora.

Novela bude účinná až od dubna příštího roku místo původně plánovaného ledna 2020. Odklad poslanci podpořili v souvislosti s průtahy v legislativním procesu a s potřebou dát operátorům určitý čas na to, aby se na změny připravili.