Živě: Stávka řidičů začala. Nejvíce postihla jižní Moravu, Českou Lípu a část Olomouckého kraje

Stávka řidičů linkových autobusů za vyšší mzdy se dnes dotkla i Pardubického kraje. Pět autobusových linek na Svitavsku a Orlickoústecku kvůli stávce řidičů Arriva Morava nejezdí, řekl mluvčí dopravce Roman Herden.

Linky z Olomouckého kraje zajíždějí jen několik kilometrů přes hranici Pardubického kraje na Svitavsku a Orlickoústecko. Jezdí ze Šumperka do Cotkytle, Zábřehu do Štítů, respektive do Cotkytle, z Mohelnice do Borušova a z Mohelnice do Moravské Třebové.

"Zatím bohužel nevíme, jestli nepojedou celý den, nebo jestli bude stávka časově omezená. Odboráři s námi moc nechtějí komunikovat," řekl Herden.