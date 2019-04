Vyrovnaný rozpočet Česko nechystá. I příští rok se "sekera zasekne" o 40 miliard

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok výdajové rámce státního rozpočtu a státních fondů na 1,598 bilionu korun. V roce 2021 by to mělo být 1,661 bilionu korun a o rok později 1,730 bilionu korun. Vyplývá to z návrhu Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí, kterou vypracovalo ministerstvo financí. MF snížilo rámce proti jejich aktualizaci ve Střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky o šest miliard pro rok 2020 i 2021.

Způsob určení výdajových rámců se odvíjí od pravidel stanovených zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Konstrukce pravidel zajišťuje, že hospodaření vládních institucí nepřekročí střednědobý rozpočtový cíl.

Schválení rozpočtové strategie vládou je jedním z prvních kroků k přípravě státního rozpočtu na příští rok. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Ministerstvo financí plánuje stejný schodek i pro rozpočet na příští rok. Vláda by měla materiál v nejbližší době projednat, jeho součástí je i Konvergenční program. Ten musí vláda poslat do Bruselu každoročně do konce dubna.

Navržené částky podle dokumentu mohou být během přípravy státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů změněny pouze v případě odlišné makroekonomické prognózy nebo prognózy celkových příjmů. Strategie je schvalována vládou a představuje závazný dokument pro přípravu návrhu státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a jejich střednědobých výhledů.

Daňové příjmy včetně příspěvku na sociální zabezpečení by podle strategie měly stoupnout z letošních plánovaných 1,329 bilionu korun na 1,386 bilionu příští rok. Do roku 2022 by celkové daňové příjmy měly stoupnout na 1,507 bilionu korun.

Střednědobým rozpočtovým cílem pro Českou republiku v letech 2020 až 2022 je strukturální deficit 0,75 procenta HDP. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. V letech 2020 až 2022 by se mělo podle odhadů MF strukturální saldo dostat do deficitu 0,5 procenta. Loni bylo v přebytku 0,4 procenta HDP.