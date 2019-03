Předražená věrnost. Češi nechtějí měnit operátory, odvahu odejít najde jeden z pěti

V posledních dvou letech nezměnilo mobilního operátora 83 procent Čechů. K výměně častěji přistupují lidé ve věku do 40 let a také ti, kteří platí za služby více. V posledním roce byla v kontaktu s operátorem polovina lidí. Se stížností nebo reklamací přišlo 17 procent z nich. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar CZ, jehož výsledky zveřejnila Česká televize. Vláda na konci února přijala návrh, který by měl přechod mezi operátory klientům usnadnit.

Placená data používá podle průzkumu 52 procent Čechů. "Není překvapením, že jsou obrovské rozdíly mezi generacemi. Lidé do 40 let je používají ze tří čtvrtin, mezi lidmi v důchodovém věku je to zhruba pětina.

Využívání mobilních dat také prudce roste se zvyšujícím se vzděláním, ale jsou jen minimální rozdíly mezi venkovem a velkými městy," uvedl analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha. Agentura oslovila mezi 9. únorem a 1. březnem 1200 Čechů starších 18 let.

V poslední době se opět objevila kritika vysokých cen mobilních datových služeb v Česku, které podle několika studií patří k nejvyšším v Evropě. Z Čechů, kteří vlastní chytrý telefon, využívá placená mobilní data asi 90 procent. Podle Ranochy je to poměrně velký nárůst proti situaci před dvěma lety.

"Cena je omezující jenom do určité míry. Člověk, který je chce používat, tak si nějaký balíček pořídí. Ale ta cena není odrazující až do té míry, že by si nekoupil žádný takový produkt," doplnil analytik.

Na českém trhu působí tři mobilní operátoři, T-Mobile, O2 a Vodafone, a kolem dvou stovek virtuálních operátorů. Dohromady obsluhují 14,5 milionu zákazníků. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v pátek uvedl, že by mohl začít regulovat velkoobchodní mobilní trh kvůli nedostatečné konkurenci.

Vychází přitom z testů hlasových, SMS a datových služeb nabízených v tuzemských mobilních sítích GSM, 3G a LTE. Na základě výsledků analýzy tuzemského trhu by mohl regulátor v budoucnu rozhodnout o cenové nebo necenové regulaci. Většina zemí EU mobilní trh nereguluje.

"Analýzou říkáme, že se díváme na dva trhy. Trh firem a trh domácností. A soutěž na obou dvou trzích je výrazně jiná. Domácnosti doplácejí na to, aby měly firmy služby levnější. Proto voláme po možnosti zásahu, který by měla povolit i Evropská komise," uvedl v Otázkách Václava Moravce předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Z průzkumu společnosti Kantar CZ pro ČT vyplynulo, že téměř dvě třetiny Čechů si myslí, že vláda a stát se dostatečně nestarají o to, aby byla konkurence vyšší.

Podle Nováka je důležité to, že analýza říká, že na trhu v Česku existuje tacitní koluze. To je forma oligopolu, kdy operátoři neuzavírají formální či neformální dohodu o společném postupu, ale kdy postupují společně shodně způsobem, který je nevýhodný pro jejich zákazníky.

Na dvojí trh mobilních operátorů upozornil v dnešním pořadu Partie televize Prima také předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. "Problém je v tom, že operátoři, možná i pod tlakem veřejnosti, začali poskytovat velkým firemním zákazníkům ceny, které jsou podnákladové.

A pak je logické, že pokud někomu poskytuju službu za méně, než mě stojí, tak to musí někdo jiný zaplatit. Na to by se měl ČTÚ podívat. A zároveň je potřeba otevřít trh a pustit sem nového operátora," uvedl Hamáček.