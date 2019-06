"Milujeme střílení". Zbrojovka pobouřila dvojsmyslným sloganem k festivalu ve Varech

před 25 minutami

Pozornost na sociálních sítích sklidila společnost Česká zbrojovka poté, co jako oficiální partner Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zaštítila letošní ročník s dvojsmyslným sloganem "We love shooting." Ten je možné přeložit buď jako "Milujeme natáčení", ale také "Milujeme střílení". Kritici tento krok označují za neetický. Další upozorňují na to, že zbraně zbrojovka v minulosti prodala do zemí, kde dochází k porušování lidských práv. Marketéři jsou naopak nadšeni.

"Vybavujete si nějaké filmy s českými zbraněmi," ptá se na svém facebookovém profilu uživatelů Česka zbrojovka, která poutá na 54. ročník karlovarského festivalu sloganem "We love shooting". První česká firma dá svým zaměstnancům placené volno, aby mohli cvičit v aktivních zálohách číst článek Stejný poutač zbrojovky se rovněž objevil na oficiálním facebookovém profilu Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Po dotazu Aktuálně.cz na vhodnost jeho vyznění však z profilu zmizel. Ještě předtím však byla pod příspěvkem k vidění i řada kritických komentářů. "A na toto jste hrdí?", "Jako slovní hříčka dobré, ale jinak nevkusné.", "Absolutně nezvládnutý marketing." komentovali slogan někteří uživatelé. Na dotaz Aktuálně.cz, proč byl příspěvek z oficiálního facebookového profilu karlovarského festivalu smazán a co si zástupci festivalu myslí o jeho vhodnosti, reagovala tisková mluvčí festivalu Uljana Donátová: "Vámi citovaný slogan v postu pro sociální sítě není sloganem MFF KV, ale našeho partnera. Vzhledem k tomu se nemohu k jeho obsahu vyjádřit," vysvětlila bez dalších podrobností. Na partnerství zbrojovky s karlovarským festivalem poukázalo i sociálně-ekologické hnuti Nesehnutí na facebookovém profilu Stop IDET, který je zaměřen proti stejnojmennému zbrojařskému veletrhu. "Česká zbrojovka prodala v letech 2013 a 2014 egyptské juntě desítky tisíc pistolí a několik set samopalů. V zemi už několik let dochází k brutálnímu porušování lidských práv a pronásledování opozice či lidskoprávních aktivistů a aktivistek. Jak ze špatného filmu," píše v příspěvku. Naopak expert na reklamu a politický marketing Jakub Horák považuje slogan za dobrý marketingový tah. Míří podle něj na cílovou skupinu, která ve filmové branži používá výraz "shooting" velmi často. "Lidé, kteří vyrábějí filmy, jsou většinou pěkní střelci, takže by se jim to mohlo líbit," říká Horák pro Aktuálně.cz. Česká zbrojovka se ke svému marketingovému tahu v rámci letošního partnerství s karlovarským festivalem na dotaz Aktuálně.cz dosud nevyjádřila.