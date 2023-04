Potvrzeno. Vláda kývla na snížení minimálního počtu poboček České pošty

Belgický soud ve středu rozhodl o propuštění bývalé místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové z vazby do domácího vězení. Na plnění podmínek budou úřady dohlížet pomocí elektronického sledovacího náramku. Belgickému deníku Le Soir to potvrdil právník Kailiové. Bývalá europoslankyně čelí obvinění v rámci vyšetřování korupce sahající do Kataru a Maroka, obvinění odmítá.

"Eva Kailiová opustí vazbu, bude v domácím vězení v Belgii a bude elektronicky sledována. Rozhodl o tom vyšetřující soudce," řekl agentuře AFP belgický soudce Antoon Schotsaert. Před měsícem přitom belgický nejvyšší soud odmítl žádost Kailiové a rovněž obviněného europoslance Marka Tarabelly o propuštění.

Řecká socialistická politička byla poslední z obviněných v kauze přezdívané Katargate, která ještě byla ve vazbě. Strávila v ní čtyři měsíce. V úterý belgický soud rozhodl o propuštění Tarabelly do domácího vězení. V tom je také asistent dalšího obviněného Francesco Giorgi, který je životním partnerem Kailiové. Podle informací serveru Politico ale budou partneři v domácím vězení v oddělených domácnostech.